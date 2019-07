Thiago Motta veut gagner la Ligue des Champions avec le PSG

Alors qu'il vient tout juste de le quitter, l'Italien pense déjà à son retour au PSG. Il rêve de guider l'équipe francilienne vers un sacre européen.

Au bout d’une aventure de sept ans et demi, Thiago Motta a tourné le dos il y a une semaine au PSG et à sa vie dans la capitale française. L’ex-international azzurro se trouve à Barcelone où il profite d’un repos bien mérité, après une longue carrière de joueur et une année passée à coacher les jeunes du club parisien (les moins de 19 ans). Il a donc clôt ce chapitre de sa vie, mais sans exclure la possibilité de le rouvrir dans le futur. Loin s’en faut.

Dans un entretien accordé à L’Equipe, et qui paraitra jeudi, l’ex-joueur du Barça a indiqué que coacher le PSG dans le futur faisait partie de ses objectifs et ce n’est pas la fin compliquée de son histoire avec le club qui va lui faire changer ses plans. « La porte est toujours ouverte. C'était le bon choix à ce moment. Je vais me mettre en condition pour, pourquoi pas, faire mon retour un jour sur le banc de touche du PSG, a-t-il confié. Je n'ai pas de date. Mon envie, aujourd'hui, c'est de faire douter Nasser pour qu'il me voie comme un candidat pour entraîner l'équipe première. Le PSG, c'est ma maison. C'est là que je suis resté le plus longtemps. J'y ai gagné beaucoup de titres en tant que joueur, mon ambition est d'en gagner d'autres, dont la C 1, avec ce club comme entraîneur. Si je dois commencer de zéro dans un autre club je le ferai mais, pour moi, au PSG, ce serait plus simple. »

« Antero Henrique n’est venu me voir que deux fois »

Tout en évoquant ses plans pour la suite, Motta a aussi tenu à revenir sur le passé et sur son désaccord avec la direction du club. « J'ai toujours servi le club. Déjà parce que je n'ai jamais fermé la porte à un jeune. Après, le choix du club, c'était à un moment donné de mettre un joueur dans une équipe puis dans une autre lors du match suivant. Pour moi, cela ne sert rien (…) Je n'étais pas d'accord avec l'argumentation du club. J'ai proposé à certains jeunes comme Adli ou Arthur Zagre de venir avec moi, ils étaient d'accord et, quand ils sont allés demander au club, on leur a dit non. Après, il ne s'agit pas de savoir si j'ai raison ou pas mais, quand tu appartiens à un groupe de vingt ou vingt et un joueurs, tu travailles tous les jours pour gagner ta place à l'entraînement ». Jusqu’au dernier moment, Motta espérait un changement et l’éventualité qu’on donne plus de considération à son équipe : « Je me suis dit que je ne peux pas rester parce que je pensais que l'organisation allait perdurer et elle ne me convenait pas. »

Motta a aussi parlé de sa relation compliquée avec Antero Henrique, l’ancien directeur sportif. « On n’avait pas de discussions régulières. Il est venu me voir deux fois. Une fois pour parler avec moi ; l'autre fois, c'est quand il a annoncé à la réserve qu'elle n'existerait plus la saison suivante, deux jours après que j'avais prévenu mes dirigeants que je ne souhaitais plus entraîner les moins de 19 ans la saison prochaine. J'ai été surpris de ce choix car, si tu élimines la réserve, automatiquement, tu donnes plus d'importance aux moins de 19 ans... ». Même Maxwell, qui était pourtant son coéquipier, n’a pas beaucoup pris de ses nouvelles : « Aucune relation, a-t-il révélé. Je pensais au départ qu'il ferait le lien entre les jeunes et les pros, mais non. Il a eu beaucoup de travail avec les pros. Il n'avait plus de temps. »

« Avec Neymar, il faut discuter »

Même s’il n’a plus de lien avec l’équipe première depuis plus d’un an, Motta garde un avis sur la progression de l’équipe et aussi sur tous les problèmes qui la touchent. De fait, il s’est permis de livrer son opinion concernant le problème Neymar. « Quand ça ne fonctionne pas, il faut trouver une solution, a-t-il jugé. Si on veut rester ensemble, il faut se parler pour savoir ce qui ne va pas. Si Neymar reste dans cet état d'esprit ce n'est bon pour personne. Mais ce n'est pas parce que ça ne marche pas aujourd'hui qu'à l'avenir ça ne peut pas le faire. Il faut discuter. »

Alors que la star brésilienne parait décidée de changer d’air, Motta est certain qu’il y a encore possibilité d’étirer l’idylle : « S’il part, ça sera une perte. Je suis d'accord avec ça. Ce sera difficile de trouver un joueur de ce niveau. Il peut vraiment te faire la différence à tout moment. Mais, aujourd'hui, il faut trouver une solution. Ça ne peut pas rester ainsi. Il ne faut pas gagner du temps sous prétexte qu'il a un contrat. Si on arrive à cela, c'est l'équipe qui en souffrira car ça ne se passera pas bien. Mais c'est un garçon avec lequel tu peux discuter même si aujourd'hui il est peut-être un peu fermé. »