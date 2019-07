Le PSG et Thiago Motta se séparent "d'un commun accord"

Via un communiqué officiel, le Paris Saint-Germain a annoncé avoir libéré l'Italien de sa dernière année de contrat, lui qui entraînait les U19.

Après sept saisons passées au en tant que joueur, Thiago Motta était devenu entraîneur des U19 du club de la capitale suite à sa retraite, prise durant l'été 2018. Mais pour l'ancien international italien, très apprécié des supporters, l'aventure auprès des jeunes aura été de courte durée.

En effet, un an seulement après sa prise de fonction, le Paris Saint-Germain a officiellement annoncé que "d'un commun accord", il libérait Thiago Motta de sa dernière année de contrat, sous fond de désaccords profonds, ce mercredi soir.

"Nous sommes heureux de lui avoir permis de faire ses premiers pas"

"Le Club remercie Thiago Motta pour l’ensemble de son brillant parcours au Paris Saint-Germain et lui souhaite le meilleur dans ses futurs projets", peut-on lire sur le communiqué en question, avant que les remerciements du président du club en la personne de Nasser Al-Khelaïfi.

"Je tiens à saluer chaleureusement Thiago Motta, qui aura été pour nous un joueur majeur de la décennie, a souligné Nasser Al-Khelaïfi. Par son talent, sa personnalité et son sens de l’ambition, Thiago fait partie de ceux qui auront permis au Club d’entrer dans une nouvelle dimension. Pendant sept ans et demi, Thiago a apporté son professionnalisme, son énorme expérience et son expertise du football", confie d'abord le président parisien.

"À la fin de sa carrière, Thiago voulait ensuite transmettre sa passion du football, notamment aux plus jeunes. Nous sommes heureux de lui avoir permis de faire ses premiers pas dans le métier d’entraîneur au sein du PSG, qui restera sa maison. Je lui souhaite une pleine réussite dans sa nouvelle carrière", a ensuite ajouté celui qui, il y a quelques semaines, avait été à l'origine de la mue orchestrée par le club cet été.