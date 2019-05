PSG : les enseignements de la première saison du coach Thiago Motta

Alors qu'il achève sa première saison en tant qu'entraîneur, Thiago Motta se distingue par un style très affirmé. Dans tous les aspects de l'activité.

La situation tendue avec Antero Henrique fait pour le moment passer le bilan de la première saison du coach Thiago Motta au second plan. Et même si certaines des raisons qui opposent aujourd'hui les deux hommes sont directement liées au travail de l'ancien milieu du PSG, la guerre intestine qui se trame prend sa source ailleurs et même plus loin dans le temps. En attendant que le président Nasser Al Khelaïfi joue son rôle d'arbitre dans les prochains jours, certains faits relatifs au terrain et au management de Thiago Motta peuvent être examinés. Entre de nettes progressions individuelles, un style de jeu bien affirmé et un mode de fonctionnement qui pose quelques soucis en interne, la première saison d'entraîneur de l'Italien est pleine d'enseignements.

"Pour le jeu, on se croirait sous l'ère Laurent Blanc"

La première ligne d'analyse du travail d'un entraîneur concerne les résultats. Et de ce côté là, c'est un peu comme jeter un pavé dans la marre pour Thiago Motta. Car même si les U19 parisiens occupent la seconde place du championnat national, les éliminations prématurées en et en Gambardella sont à ranger dans la colonne des contre-performances notoires. D'autres aspects concernant le jeu et les progressions individuelles peuvent toutefois contrebalancer la froideur du bilan. Au sein d'une formation d'où ne ressort plus vraiment de ligne directrice sur les orientations du jeu (Laurent Huard, en charge des U17 et l'entraîneur de la réserve Leeroy Echteld ont des approches différentes, ndlr), Thiago Motta se distingue pas une identité très marquée construite autour de la possession et du redoublement de passes. "Il évolue tout le temps avec un milieu à trois parce qu'il veut la maîtrise du ballon, explique un habitué du Camp des Loges. En regardant jouer son équipe, on se croirait sous l'ère Laurent Blanc quand toutes les catégories devaient jouer à la manière de l'équipe fanion".

Élevé footballistiquement à l'école barcelonaise puis porte étendard du PSG version Laurent Blanc, Thiago Motta entame donc tout à fait logiquement sa carrière d'entraîneur avec les mêmes principes qui l'ont guidé lorsqu'il était joueur. Les principes de jeu qu'il inculque et la maturité tactique qu'il réclame à la jeune génération ont d'ailleurs permis de belles progressions individuelles au sein de son groupe. Adil Aouchiche, qui a longtemps paru trop inconsistant dans son jeu et qui brille en ce moment avec les Bleuets à l'Euro U17, en fait notamment partie. Kaïs Ruiz, lui aussi enfermé dans un confort qui induisait quelques doutes quant à la suite, a repris le fil de son évolution. Les retours positifs de ses joueurs, les progrès individuels constatés par tous les observateurs conjugués à la mise en place d'un jeu séduisant sont autant de points qui plaident en la faveur du néo technicien qui a aussi un réel impact sur la vie de son groupe. Cette saison chez les U19 et pour la première fois depuis longtemps, aucun incident de comportement n'a été rapporté dans une catégorie où il n'est pas rare que certains écarts de conduite se manifestent.

L'ambition d'aller tout de suite voir plus haut ?

Mais ces bons points ne s'additionnent pas sans que certaines portes ne grincent entre les différents étages de l'institution parisienne. Dans son management et la façon qu'il a de tout cloisonner autour de son groupe, Thiago Mota cristallise certaines tensions qui éclatent aujourd'hui à travers la médiatisation du conflit qui l'oppose à Antero Henrique. Mais pas que. "Il fonctionne seul et l'information circule mal voire pas du tout avec les staffs des U17 et de la réserve, reprend une source proche du club. Son refus de partager ses joueurs interroge en interne d'autant qu'il est le premier à bénéficier d'un groupe élite aussi restreint. Au club, chez les U19, jamais le noyau de joueurs utilisés dans la rotation n'a été aussi maigre". Un fonctionnement qui peut aussi expliquer selon certains la progression linéaire de plusieurs éléments. "On peut transposer cela à une classe d'école. Les élèves d'une classe de 15 progresseront pus vite que ceux d'une classe de 30, tout simplement parce qu'ils sont plus souvent appelés au tableau", conclut un proche du centre de formation.

Le PSG continuera-t-il de miser sur Thiago Motta malgré les aspérités de son management et de son rapport aux autres ? Antero Henrique n'y semble pas favorable et une nouvelle lutte d'influences animera les prochaines semaines. En attendant de connaître la position du président Al Khelaïfi, celle de Thiago Motta présente également une ambivalence. En ne se rendant pas à la convocation envoyée par Antero Henrique ce jeudi, Thiago Motta a délivré un message clair et se réserve le droit de disposer de son avenir. Mais alors que la piteuse élimination en face à et l'abandon des deux coupes nationales auraient pu ouvrir une brèche pour l'accession au banc de l'équipe première, la prolongation de contrat de Thomas Tuchel jusqu'en 2021 l'a presque aussitôt refermée. Et à en croire ceux qui l'observent de près, l'ambition du coach Motta pourrait bien avoir été contrariée ces dernières semaines...