Théo Hernandez veut rester à l'AC Milan

Annoncé dans le viseur du PSG, le latéral gauche a évoqué son avenir et aimerait rester à l'AC Milan.

Recruté par l' l'été dernier au , Théo Hernandez a passé un cap cette saison en . Si le club lombard ne brille pas forcément avec ses résultats, le latéral gauche français, auteur de cinq buts en , donne pleinement satisfaction sur le terrain. Et forcément, le défenseur gauche de 22 ans risque d'intéresser plusieurs clubs européens, d'autant plus que les candidats sérieux à ce poste ne se bousculent pas au portillon.

Pourtant, malgré la probable absence de du côté de l'AC Milan la saison prochaine, voir même de la , Théo Hernandez ne semble pas pressé de quitter le club lombard. En effet, interrogé au micro de la radio espagnole Onda Cero, Théo Hernandez a évoqué sa situation personnelle et veut rester à l'AC Milan la saison prochaine : "Je suis très heureux ici et très content de la saison que je fais. Je dois continuer sur ma lancée. Après, on verra".

"C'est ma meilleure saison depuis Alavés"

"Je suis très heureux à Milan, il me reste quatre ans de contrat et c’est ici que j’ai envie d’être. C'est ma meilleure saison depuis celle avec Alavés (2016-2017). Je n'ai pas eu l'occasion de montrer qui je suis au Real. Je suis arrivé à Madrid trop jeune (en 2017) et venir de l'Atlético n'était pas facile. J'ai suffisamment mûri et c'est pourquoi je suis là où je suis", a ajouté le latéral gauche français, deuxième meilleur buteur du club milanais cette saison.

Pourtant, selon les informations de la Cadena Ser, le PSG serait intéressé à l'idée de faire venir Théo Hernandez dans la capitale française. Mieux encore, selon le média espagnol, l'objectif du PSG serait de faire venir la fratrie Hernandez cet été. Pour rappel, le champion de en titre est à la recherche d'un latéral gauche pour compenser le départ de Layvin Kurzawa, tandis que le recrutement d'un défenseur central sera également d'actualité avec les départs de Thiago Silva et Tanguy Kouassi.

Nul doute que l'AC Milan de son côté fera tout pour conserver l'un de ses meilleurs éléments et la volonté de Théo Hernandez sera un sacré coup de pouce pour le club italien. Selon les informations du Corriere dello Sport, les dirigeants de l'AC Milan ont l'intention de conserver le défenseur français ainsi que Gianluigi Donnarumma et Ismaël Bennacer afin d'être le mieux armé possible la saison prochaine et repartir de l'avant sur le plan sportif.