AC Milan, le coup de gueule de Zlatan Ibrahimovic

L'attaquant suédois s'en est pris à ses dirigeants et en particulier à Ivan Gazidis.

Qu'il est loin le temps où l' régnait sur le football italien et avait son mot à dire sur la scène européenne. Septième de , le club lombard peine à retrouver les sommets du championnat italien et ce malgré l'arrivée de nouveaux investisseurs ainsi que le retour de vestiges du passé comme Zlatan Ibrahimovic. Revenu cet hiver en , l'attaquant suédois de 38 ans a dû être dépaysé tant l'AC Milan actuel ne ressemble en rien à celui qu'il a connu par le passé.

Alors que l'AC Milan compte se battre pour accrocher une qualification européenne lors de la reprise de la , Ivan Gazidis, l’administrateur général rossonero a fait son retour au centre d'entraînement trois mois après afin de motiver ses troupes à atteindre cet objectif si important. Mais le dirigeant du club lombard n'a pas reçu l'accueil qu'il espérait lors de son arrivée au centre d'entraînement, et c'est en grande partie dû à Zlatan Ibrahimovic.

"Je suis ici uniquement grâce à ma passion"

L’ensemble de la presse italienne, dont la Gazzetta dello Sport et Il Corriere dello Sport, nous apprend que Zlatan Ibrahimovic a gâché le retour du patron. L'ancien dirigeant d' prévoyait d'envoyer un message positif à ses troupes qui ont accepté une baisse de salaire, mais c'est à ce moment-là, que le géant suédois l'a pris à part pour balancer ses vérités : "Ce n’est pas plus mon Milan que le tien, il n’y a pas de projet. Si je suis ici, c’est uniquement grâce à ma passion", aurait lancé l'ancien attaquant du PSG.

Un tacle appuyé qui n'aurait pas fait l'unanimité au sein du vestiaire de l'AC Milan selon la Gazzetta dello Sport. Toutefois, la prise de parole de Zlatan Ibrahimovic témoigne d'une certaine frustration au sein du club milanais face aux doutes planant sur le projet du club lombard et sur sa viabilité, tant les résultats sportifs peinent à faire leur apparition malgré les investissements effectués par le club italien. Qui plus est, l'AC Milan doit désormais vivre avec le fair-play financier à ses trousses et ne peut plus investir à tout va sur le marché des transferts.

Du haut de ses 38 ans, Zlatan Ibrahimovic a décidé de revenir en Lombardie pour filer un coup de main à son ancien club lors de la trêve hivernale. S'il n'a pas si mal commencé avec trois buts en huit matches de Serie A, le géant suédois a encore du pain sur la planche tant le chantier semble être énorme du côté de l'AC Milan. Pour les médias italiens, la brouille entre Ibrahimovic et Gazidis n'a rien de surprenant, le Suédois n'ayant toujours pas digéré le départ forcé de Boban et l'avenir incertain de Paolo Maldini, les deux hommes l'ayant convaincu de revenir en Serie A cet hiver. Reste à savoir si Zlatan Ibrahimovic prépare déjà le terrain pour un départ, ou s'il va continuer à se battre pour ramener le Milan AC en première ligne.