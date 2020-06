AC Milan - Ismaël Bennacer répond à un possible intérêt du PSG

Dans le viseur du club de la capitale, l'international algérien s'est exprimé sur son avenir proche à l'AC Milan.

Ismaël Bennacer est l'un des rares rayons de soleil dans la saison, une nouvelle fois, morose de l' . Arrivé l'été dernier à l'AC Milan en provenance d' , l'international algérien a pleinement répondu aux attentes placées en lui. Sous contrat avec le club lombard jusqu'en juin 2024, le milieu de terrain de 22 ans s'est bâti une belle réputation sur la scène européenne avec des performances convaincantes et serait désormais dans le viseur des plus grands clubs européens.

En effet, selon les informations de L'Equipe, Ismaël Bennacer serait dans le viseur du . Désireux de se renforcer au milieu de terrain, le champion de en titre aurait jeté son dévolu sur le joueur de l'AC Milan, révélait le quotidien français il y a quelques jours. Un jours avant, RMC annonçait que l'international algérien était dans le viseur de et avait convaincu Pep Guardiola qui l'aurait même appelé en personne.

Bennacer botte en touche

Autant dire que le milieu de terrain de 22 ans risque de faire parler de lui tout au long de l'été. D'autant plus que l'AC Milan pourra difficilement rivaliser avec les plus grands clubs européens afin de le convaincre de rester, sans une présence en , et qui plus est au vu des besoins financiers du club lombard, surveillé de près par le fair-play financier depuis plus d'un an. Mais de son côté, Ismaël Bennacer reste prudent.

Dans les colonnes du journal algérien Le Buteur, Ismaël Bennacer a commenté la rumeur l'envoyant au Paris Saint-Germain. L'international algérien a botté en touche concernant l'intérêt du club de la capitale : "Je ne suis au courant de rien, ma mission se limite à tout donner sur le terrain, je travaille, je suis au service du Milan AC. Ma concentration est sur mon club où je me sens super bien. Après, l’intérêt des grands clubs m’honore".

Avant de penser à un possible départ lors de l'intersaison, Ismaël Bennacer doit confirmer sa bonne saison en terminant de la meilleure des façons l'exercice actuel avec son club de l'AC Milan. Une fois que ce sera chose faite, l'international algérien se positionnera certainement davantage sur son futur qui s'annonce rayonnant, bien que sa clause libératoire s'élevant à 50 millions d'euros, puisse être un frein à ses ambitions dans les semaines à venir.