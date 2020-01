TFC - Antoine Kombouaré démis de ses fonctions

L'élimination du TFC en Coupe de France a été fatale à l'entraîneur toulousain, qui ne sera resté que trois mois en poste.

Trois mois après son arrivée à la place d'Alain Casanova, c'est déjà terminé pour Antoine Kombouaré à la tête du Football Club.

Le club a fait savoir dans un communiqué ce dimanche que le Kanak avait été démis de ses fonctions. L'intérim sera assuré Denis Zanko, actuel Directeur technique du Centre de Formation. Le président Olivier Sadran tiendra une conférence de presse ce lundi à 18h30.

Communiqué officiel ce dimanche 5 janvier 2020.



→ https://t.co/MzG664l5Nt pic.twitter.com/crzaoO6z7l — Toulouse FC (@ToulouseFC) January 5, 2020

Les Toulousains n'ont plus connu la victoire depuis le 19 octobre dernier contre (2-1) et restent sur une série de neuf défaites consécutives en championnat, qui leur a valu une place de lanterne rouge à la trêve. Pire, ils ont été éliminés par Saint-Pryvé Saint-Hilaire, club de National 2, ce samedi en (1-0), encaissant un but dans les tous derniers instants de la rencontre.

Les coéquipiers de Max-Alain Gradel, toujours blessé, ont désormais une semaine pour préparer la réception de Brest, samedi (20h), dans le cadre de la 20e journée de championnat. Avec l'obligation d'obtenir un résultat pour enrayer cette terrible spirale négative.