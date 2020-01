Toulouse seul club de Ligue 1 à chuter, Saint-Pierroise réalise l’exploit… Le résumé des matches de samedi en Coupe de France

De nombreuses matches des 32e de la Coupe de France se sont tenues ce samedi. A l’exception de Toulouse, les équipes de L1 ont su se faire respecter.

a été la seule équipe de à fauter ce samedi en . Les Violets sont tombés sur le terrain Saint-Privé-Saint-Hilare. L’équipe de Kombouaré a cédé à la 96e minute et sur un coup de pied arrêté. Une vraie humiliation pour une équipe qui vit déjà un gros calvaire en championnat. A contrario, il s’agit d’un exploit monumental pour la formation de la banlieue d’Orléans. Comme l’année dernière, cette équipe participera aux 16es de finale.

Saint-Pierroise entre dans l’histoire

Hormis ce résultat, la logique a été relativement respectée à l’occasion des 32es de finale de la Coupe de . À l’exception de l’exploit de Saint-Pierroise, victorieuse de à l’extérieur, il n’y a pas eu d’énormes sensations ce samedi. Et tous les autres représentants de qui étaient de sortie ont obtenu leur ticket pour les 16es de finale.

Direction les 16èmes pour le , Angoulême, Belfort et l'Athlético Marseille #CDF #CoupedeFrance pic.twitter.com/Nw4emUjxt4 — Coupe de France (@coupedefrance) January 4, 2020

Le FC Nantes a été le premier à répondre présent en allant gagner sur le terrain de Bayonne (2-0). Les Canaris n’ont pas été flamboyants, mais ils ont assuré l’essentiel. Sur le terrain de Tours (N3), Nîmes a frôlé la catastrophe mais les Crocos ont réussi à passer à l’issue de l’épreuve des tirs au but. En déplacement au Stade Portelois, également pensionnaire de la N3, le RC a eu beaucoup moins de difficultés pour l’emporter. Kevin Zohi a été le héros du match en signant un doublé (4-1).

La meilleure performance de la journée est donc à mettre à l’actif de la Jeunesse St-Pierroise. Après avoir effectué un voyage de 2700 kilomètres, les représentants de l’Outre-Mer ont réussi le scalp de Niort, et haut la main qui plus est puisqu’ils ont mené au score à deux reprises (2-1). Un succès qui restera dans les annales et les Réunionnais gagnent le droit d’étirer leur réveille éveillé. Equipe de N3, l’Athlético Marseille a aussi frappé un joli coup en sortant Rodez ( ) avec un succès 2-1. Parmi les surprises, on soulignera également celle de Gonfreville, qui a pris le dessus sur Saint-Brieuc (2-1), qui évolue un étage au-dessus.

Le Red Star renversant

Le Red Star (N) a aussi sorti une formation hiérarchiquement supérieure en écartant Chambly (L2). Les Franciliens étaient menés au score, avant de tout renverser avec des réalisations de Verdier et Chahiri. Une victoire qui doit faire plaisir à tous les fidèles du Stade Bauer. Angoulême a aussi emporté aux dépens de Challans (3-1).

L'article continue ci-dessous

Notons par ailleurs le large succès de Belfort face à Montceau (3-0), tandis que Granville a pris le dessus sur Versailles (2-1). , équipe de , n’a pas manqué à sa tâche face à Guichen (2-1), mais Pascal Dupraz n’a pas beaucoup gouté à la prestation des siens dans cette partie.

Dans les duels entre clubs de Ligue 1, Monaco a disposé de Reims (2-1) grâce notamment à un doublé de Keita Baldé. Rennes, tenant du titre, défiait Amiens, et les deux équipes n’ont pu se départager au bout de 90 minutes de jeu. Elles ont eu au recours à la prolongation puis aux tirs au but. La loterie a souri au tenant malgré deux essais ratés. Damien Da Silva, le capitaine de l'équipe, a transformé la tentative victorieuse. Au bout du suspense et en ayant eu très chaud, les Rouge et Noir ont donc validé la qualification.

Les matches de samedi des 32es de la Coupe de France :

Bayonne (N3) – : 0-2

Niort (L2) – JS Saint-Pierroise (R1) : 1-2

Guichen (N3) – Caen (L2) : 1-2

Fabrègues (N3) – Paris (FC) : 0-2

Versailles (N3) – Granville (N2) : 1-2

– Reims : 2-1

Le Portel (N3) – Strasbourg : 1-4

Tours (N3) – Nîmes : 2-2 (2-4 TAB)

Saint-Brieuc (N2) – Gonfreville l’Orcher (N3) : 1-1 (3-4 TAB)

Rennes – Amiens 0-0 a.p.t.b. 6-5

Red Star (N1) – Chambly (L2) 2-1

Saint-Pryvé Saint-Hilaire (N2) – Toulouse : 1-0

Sablé-sur-Sarthe (N3) – Pau (N1) : 2-2 (en cours)

Angoulême (N2) – Challans (N3) : 3-1

Belfort (N2) – Montceau-Bourgogne (N3) : 3-0

Athlético Marseille (N3) – Rodez (L2) : 2-1