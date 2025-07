Ter Stegen à Monaco, ça bloque

Le FC Barcelone envisage sérieusement de faire opérer son capitaine Marc-André ter Stegen afin de résoudre un problème de dos récurrent.

Le gardien allemand réfléchit actuellement à cette décision, qui pourrait résoudre certains problèmes à court terme pour les Blaugrana.

Ter Stegen a passé la semaine dernière à s'entraîner en salle de sport, car ses douleurs dorsales continuent de le gêner. Deux options sont envisagées : suivre un traitement plus conservateur basé sur le repos et la physiothérapie, ou se faire opérer. L'opération l'écarterait des terrains pendant quatre mois (ainsi que d'un éventuel transfert à Monaco), et Sport affirme qu'il prendra sa décision la semaine prochaine.

El Chiringuito affirme que Barcelone est favorable à l'opération de ter Stegen, tandis que Sport explique que les médecins du club, certains consultants externes et les médecins de l'équipe nationale allemande lui ont tous conseillé de se faire opérer. En théorie, il se remettrait facilement de l'intervention, qui ne devrait pas entraîner de complications.

Pour Barcelone, cela lui permettrait d'enregistrer son remplaçant Joan Garcia en raison de la règle relative aux blessures, en utilisant 80 % de son salaire, et de repousser le problème jusqu'en janvier. De son point de vue, ter Stegen aurait la possibilité de résoudre le problème, puis disposerait de six mois pour être éventuellement prêté et retrouver toute sa forme avant la Coupe du monde 2026.

D'un autre côté, cela reviendrait plus ou moins à renoncer à la place de numéro un, et ses chances de la récupérer seraient minces.

La FIFA pourrait également couvrir les frais pour Barcelone

Selon MD, ter Stegen a commencé à souffrir de problèmes de dos lors des matchs de la Ligue des nations avec l'Allemagne. Pour les blessures de longue durée subies en jouant pour une équipe internationale, la FIFA verse une indemnité de 20 548 € par jour, et la FIFA a déjà été informée de la blessure. Si ter Stegen devait être écarté et subir une opération, cela pourrait coûter jusqu'à 2,5 millions d'euros au club catalan.