Tebas : "Le départ de Messi de Barcelone n'était pas une bonne idée"

Le président de la Liga pense que la marque de Lionel Messi aurait pu connaitre des difficultés s'il avait quitté l'Espagne cette saison.

Le président de la , Javier Tebas, a déclaré que l'intention de Lionel Messi de quitter Barcelone cet été n'était pas une bonne idée, tout en mettant le football en garde contre une crise financière si la pandémie de coronavirus obligeait le football à s'arrêter à nouveau. Lionel Messi a lancé une requête pour quitter le club après une saison 2019-20 tumultueuse, qui a vu le Barça humilié 8-2 par le en quarts de finale de la et détrôné par le en , avant que le sextuple vainqueur du Ballon d'Or a choisi de rester au Camp Nou après réflexion.

Le joueur de 33 ans - qui dispose d'une clause libératoire de 700 millions d'euros - était fortement lié aux géants de la , tandis que le , la et l'Inter sont également apparus comme des destinations possibles. Interrogé sur la situation de Lionel Messi, Javier Tebas a déclaré aux journalistes : "Comme je l'ai toujours dit, je voudrais toujours voir Messi en Liga. S'il reste à Barcelone, c'est beaucoup mieux pour Barcelone".

Tebas craint un nouvel arrêt de la Liga

"L'union entre le et Messi est si bonne pour le Barça, pour Messi et pour la Liga. Je ne suis pas sûr que partir de Barcelone aurait été une bonne idée pour Messi. Peut-être que oui en tant que joueur, mais pas pour Messi en tant qu'industrie du football, parce que Messi est une machine à créer une industrie autour de lui. Je ne sais pas si cela aurait fonctionné pour lui. Messi restera enfin mais je dois dire que nous avions déjà vendu les droits de télévision de la Liga dans le monde entier pour les quatre prochaines années et que personne ne nous a appelés pour nous demander d'annuler cet accord au cas où Messi partirait. Personne", a justifié le président de la Liga.

La crise de Covid-19 a contraint la saison de la Liga 2019-2020 à être suspendue en mars avant que le championnat ne reprenne à huis clos en juin, le Real Madrid remportant le titre. La campagne de la Liga 2020-2021 a débuté, mais les cas de coronavirus augmentent en et en Europe. "Nous lisons dans les journaux que l'activité économique ne peut plus être arrêtée, il doit y avoir un équilibre entre l'aspect sanitaire et l'aspect financier", a déclaré Tebas.

"Sinon, nous pourrions passer d'une pandémie sanitaire à une pandémie financière, ce qui serait vraiment dangereux", a conclu Javier Tebas. L'équipe de Zinedine Zidane est actuellement en tête de la Liga mais a disputé un match de plus que le FC Barcelone, qu'elle affrontera au Camp Nou le 24 octobre.