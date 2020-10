Barça - Coutinho a faim après son triplé avec le Bayern

Après avoir gagné trois titres la saison dernière avec le Bayern, le Brésilien est de retour au Camp Nou avec l'ambition de s'imposer.

Philippe Coutinho est déterminé à faire de son séjour à Barcelone un succès, après un prêt au qui lui a permis de remporter de nombreux trophées.

Le milieu de terrain avait longtemps été un objectif pour le Barça lorsqu'il évoluait encore à et les géants de la ont finalement obtenu leur homme en janvier 2018 pour un montant de 120 millions d'euros. Cependant, Coutinho n'a pas été en mesure d'être à la hauteur de ce prix et la saison dernière, il a passé la saison avec le Bayern, qui a remporté le triplé sous les ordres d'Hansi Flick.

Avec Ronald Koeman désormais aux commandes du Camp Nou, Coutinho a débuté les trois matchs de la jusqu'à présent et il est impatient de faire enfin sa place.

"Je passe un très bon moment, a-t-il déclaré aux journalistes en plein rassemblement du . Au cours de ces saisons, j'ai réalisé beaucoup de choses sur le plan personnel et collectif, ce qui est le plus important.

"Je suis rentré en avec beaucoup d'envie que les choses se passent bien et c'est aussi ce que je veux en équipe nationale, chaque fois que j'ai l'occasion, je veux jouer de grands matches en donnant le meilleur de moi-même pour l'équipe."

Coutinho est de retour au Barça avec une connaissance approfondie du fonctionnement de la meilleure équipe du continent. Il a souligné que l'intensité de l'équipe de Flick est l'une des principales raisons de son succès.

"Au Bayern, j'ai beaucoup appris sur le travail, car ils sont très intenses à l'entraînement, explique-t-il. Une conséquence naturelle est l'évolution dans la partie physique, que j'ai vraiment eue, parce que vous travaillez beaucoup et que j'ai beaucoup travaillé. J'avais déjà cette façon de penser, mais maintenant je dois me consacrer trois ou quatre fois plus que la normale pour réussir."

"J'ai très envie de travailler et de réaliser de grandes choses, a-t-il réaffirmé après le nul contre Séville. C'était un match dur et difficile [mais] nous le savions déjà. C'est comme ça que ça s'est terminé. Nous avons marqué un point et maintenant nous entrons dans la pause internationale. Quand nous reviendrons, il s'agira de continuer à travailler."