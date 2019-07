Tactique - Avec De Ligt, Ramsey et Rabiot : comment la Juventus va-t-elle jouer la saison prochaine ?

Avec ses nombreux renforts (Rabiot, De Ligt, Ramsey), la Juventus étoffe un peu plus son effectif. Voici les possibilités offertes à Maurizio Sarri.

Avec l'arrivée de Matthijs de Ligt, la met les moyens à la hauteur de ses ambitions pour la saison prochaine. Les volontés des Bianconeri demeurent semblables aux années passées : rester une équipe impériale sur le plan national et venir enfin décrocher la qui fuit au club depuis 1996. Avant le défenseur central néerlandais, la Vieille Dame s'était déjà montrée active en faisant venir Aaron Ramsey et Adrien Rabiot, tous les deux en fin de contrat respectivement à et au PSG. Merih Demiral ( ) et Gianluigi Buffon (libre) ont également été recruté pour étoffer un effectif déjà conséquent.

Néanmoins ce recrutement malin et ce groupe conséquent doivent être accordés par le nouveau chef d'orchestre, Maurizio Sarri. Un an après son départ de , l'entraîneur de 60 ans débarque à la Juventus avec ses idées bien précises, ce qui pourrait bien entraîner un nouveau visage pour la formation turinoise. Goal explore les différentes possibilités pour le XI de départ des champions d' en titre lors de la saison à venir.

Le schéma préféré de Sarri : le 4-3-3

Adepte du jeu de possession où la maîtrise du ballon est la clé, l'ancien technicien de pourrait s'appuyer sur trois de ses recrues estivales pour y parvenir : De Ligt, Ramsey et Rabiot étaient habitués dans leurs précédents clubs à avoir le contrôle du jeu, ce qui devrait faciliter leur intégration.

Concernant le secteur offensif, Maurizio Sarri n'a pas caché ses intentions d'installer Cristiano Ronaldo en pointe, afin que ce dernier soit encore plus efficace dans la zone de vérité. À ce moment-là, Paulo Dybala pourrait occuper le poste d'Eden Hazard que son nouveau coach a eu pendant un an chez les Blues. Un moyen pour l'Argentin d'être encore plus présent dans le jeu, avec un pur ailier (Costa) de l'autre côté.

Une approche plus prudente avec le 4-4-2 ?

Si jamais la Juventus est en difficulté, pourquoi pas imaginer la Vieille Dame passer en 4-4-2 avec le duo Ronaldo-Dybala devant. Ce type de schéma pourrait correspondre à Blaise Matuidi, s'il reste. L'international français évoluerait au même poste qu'en club, à savoir une position hybride entre le milieu et le côté gauche. Federico Bernardeschi pourrait rentrer dans cette formule.

Aaron Ramsey, doué des deux pieds, pourrait reculer et faire la paire avec Miralem Pjanic dans l'entrejeu. Parfois nonchalant sur les efforts défensifs à fournir, surtout dans cette configuration, Adrien Rabiot pourrait prendre place sur le banc. Dans la Gazzetta dello Sport, Laurent Blanc indiquait la manière de l'utiliser dans un collectif. "Il suffit de savoir le gérer de la bonne manière, de lui donner l’opportunité de s’exprimer dans le cœur du jeu, où se décident les matches et où il est toujours lucide. Il ne peut que s’améliorer à la Juve."

Avec Chiellini en plus derrière : 3-4-3

S'il prendre de l'âge (34 ans), Giorgio Chiellini reste l'un des tous meilleurs défenseurs de . L'imaginer remplaçant toute la saison n'est pas compatible avec son statut au sein de la Vieille Dame et Maurizio Sarri en a bien conscience. Avec une défense à trois défenseurs axiaux, l'entraîneur transalpin pourrait ainsi intégrer l'expérimenté joueur dans son circuit, où il serait le patron pendant que De Ligt et Bonucci seraient chargés de la relance.

Pour ce qui est des côtés, Alex Sandro reste le candidat le plus sérieux pour le poste de piston gauche. En ce qui concerne le couloir droit, plusieurs joueurs sont en concurrence : Cancelon De Sciglio, Bernardeschi et Cuadrado. Ce dernier pourrait bien être l'heureux élu avec ses aptitudes physiques. Devant, le duo Ronaldo-Dybala reste en place.

Tout pour l'attaque ?

Et si le Sarriball se transformait en football total ? Évidemment il est très peu probable de voir une telle composition être alignée mais si le nouvel entraîneur de la Juventus a envie de tenter un coup avec ses garanties derrières (Chiellini, Bonucci, De Ligt), le pari serait bluffant.

Il s'agit aussi du seul système où Gonzalo Higuain pourrait prendre place. L'attaquant argentin a clamé son envie de rester à la Juve malgré une féroce concurrence et des approches concrètes à l'extérieur (AS Rome, ). Son duo avec Paulo Dybala avait fait des étincelles pendant deux saisons, de quoi motiver Sarri à retenter le coup avec un certain Cristiano Ronaldo en plus ?