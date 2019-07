Mercato - Juventus : les arrivées et les départs lors du marché estival des transferts 2019

Le mercato d'été 2019 est officiellement ouvert en Italie depuis le 1er juillet. Goal dresse la liste des arrivées et des départs à la Juventus.

: les enjeux du mercato d'été 2019

Si la Juventus est habituée à enregistrer de multiples mouvements chaque été, les tifosi de la Vieille Dame sont particulièrement gâtés depuis l'année dernière. Car après l'arrivée en grandes pompes de la superstar Cristiano Ronaldo, c'est un autre mercato XXL que le club piémontais s'apprête à réaliser. Un nouveau chapitre va s'ouvrir avec le départ de Massimiliano Allegri. L'Italien a été remplacé sur le banc par son compatriote Maurizio Sarri, dont le passage à avait marqué les esprits. Changement d'ère, changement de méthode. Sarri est beaucoup plus dogmatique qu'Allegri, mais l'objectif, lui, reste le même - et il vire même à l'obsession au vu des investissements croissants : remporter la après deux couacs en finale.

De Ligt, le gros coup attendu

Pour cela, le club de Turin est bien décidé à reconstruire sa défense, qui a toujours été son socle. L'époque où le trio Barzagli-Bonucci-Chiellini, pas si lointaine, n'est déjà plus d'actualité puisque le doyen du trio a mis un terme à sa carrière. Et si Gianluigi Buffon est rentré au bercail après une saison à Paris, le gros coup de l'été serait évidemment l'arrivée du talentueux Matthijs de Ligt. Propulsé dans la lumière par l'épopée de l' sur la scène européenne, l'international Néerlandais n'est déjà plus un prospect, c'est une star mondiale. Et comme Ronaldo il y a plus d'un an, il pourrait devenir un héros après avoir été un bourreau. Reste que la Juve, qui semble avoir devancé le PSG et le Barça dans ce grand feuilleton, peine à finaliser une transaction estimée à au moins 70 millions d'euros minimum.

Les bonnes pioches libres

Avec l'arrivée de De Ligt, la Juve aurait bien entamé son enveloppe estivale. Plus que l'indemnité de transfert, ce sont les conditions salariales promises au défenseur qui dérogent dans les habitudes maison. Mais si les Bianconeri s'offre ce luxe, c'est aussi parce qu'ils ont perpetué leur tradition d'attirer des bons coups en fin de contrat ailleurs. Comme Paul Pogba (dont le nom revient) ou Blaise Matuidi avant, citons cet été leur compatriote Adrien Rabiot, qui ressemble quand même à un vrai renfort, ou encore le polyvalent Aaron Ramsey, élevé footballistiquement par Arsène Wenger. Luca Pellegrini (Roma) et Merih Demiral ( ) ont également posé leurs valises dans le Piémont. Pour le reste, le champion d' devrait continuer à prospecter pour se renforcer sur les ailes.

Dans le sens des départs, Gonzalo Higuain ne devrait pas s'éterniser, malgré sa relation avec Sarri. Des éléments importants comme Miralem Pljanic ou Mario Mandzukic pourraient se laisser tenter par une nouvelle expérience, tandis que Joao Cancelo est l'un des joueurs les plus convoités de l'effectif cet été. Enfin, Juan Cuadrado ou le jeune Moise Kean ne seront pas retenus.

Juventus : les départs du mercato estival 2019

Joueur Position Destination Leonardo Spinazzola Défenseur latéral gauche (Italie) Emil Audero Gardien Gênes (Italie) Stefano Sturaro Milieu (Italie), transfert définitif après prêt Riccardo Orsolini Attaquant (Italie) Alberto Cerri Attaquant (Italie) Andrea Favilli Attaquant Genoa (Italie) Rogério Défenseur latéral gauche Sassuolo (Italie) Luca Marrone Défenseur central Hellas Vérone (Italie) Luca Barlocco Défenseur latéral gauche Vicenza (Italie), fin de contrat Martín Cáceres Défenseur Fin de prêt Andrea Barzagli Défenseur central Fin de carrière

Juventus : les rumeurs de départs du mercato estival 2019

Joueur Position Destination Gonzalo Higuain Attaquant AS Roma (Italie) Miralem Pjanic Milieu relayeur PSG ( ), (Angeleterre), ( ) Juan Cuadrado Milieu offensif Leonardo Bonucci Défenseur central PSG ( France) Douglas Costa Attaquant PSG (France) Joao Cancelo Défenseur latéral droit Manchester City (Angeletrre), (Espagne) Mario Mandzukic Attaquant ( ), Chine Moise Kean Attaquant ( ), Ajax Amsterdam ( ) Paulo Dybala Attaquant (Angleterre)

Juventus : les arrivées du mercato estival 2019

Joueur Position Provenance Adrien Rabiot Milieu relayeur PSG (France), libre Gianluigi Buffon Gardien PSG (France), libre Gonzalo Higuaín Attaquant (Angleterre), fin de prêt Aaron Ramsey Milieu relayeur (Angleterre), libre Merih Demiral Défenseur central Sassuolo (Italie) Luca Pellegrini Défenseur latéral gauche AS Roma (Italie) Leonardo Mancuso Attaquant Pescara (Italie), fin de prêt Marko Pjaca Attaquant (Italie), fin de prêt

Juventus : les rumeurs d'arrivées du mercato estival 2019