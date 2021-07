Sylvain Ripoll : "Le Japon n'est pas un adversaire facile"

Le sélectionneur français, dont l'équipe doit battre le Japon par 2 buts d'écart pour se qualifier en quarts, craint le pays hôte de la compétition.

Humiliée par le Mexique (4-1) lors de son match d'ouverture, puis pleine de ressources contre l'Afrique du Sud (4-3) et victorieuse au terme d'un match spectaculaire, l'Equipe de France connaît des fortunes diverses depuis le début des Jeux Olympiques de Tokyo. Ce mercredi (13h30), elle a surtout rendez-vous avec son destin. Et pour cause, les hommes de Sylvain Ripoll devront l'emporter par deux buts d'écart contre le pays hôte, le Japon, pour accéder aux quarts de finale de la compétition.

Le sélectionneur français a prévenu, ce ne sera pas une mince affaire. "Il y a aussi la possibilité que le Mexique se fasse accrocher (contre l'Afrique du Sud, ce qui permettrait à la France de passer deuxième sans gagner contre le Japon)... Mais bien évidemment qu'on axe notre parcours sur une victoire contre le Japon, qui n'est pas un adversaire facile car il confirme ce qu'on pouvait penser de lui, avec une très grande qualité", a d'abord expliqué Sylvain Ripoll, dans des propos relayés par L'Equipe.

"Miser sur notre capacité à répéter quelques bonnes séquences"

"C'est une équipe qui a bien lancé son tournoi avec beaucoup de complicité, et elle est complète dans tous les secteurs. Elle sait défendre et attaquer, a su avoir la maîtrise du jeu contre l'Afrique du Sud (1-0) ou miser sur des transitions à 2000 à l'heure contre le Mexique (...) On doit donc corriger ce qui doit l'être sur la solidité défensive collective, et miser sur notre capacité à répéter quelques bonnes séquences de jeu, comme contre l'Afrique du Sud. Il y avait des lacunes criantes sur la solidité, mais on a montré une capacité à créer du danger sur attaques placées", a ensuite ajouté le technicien français, notamment passé par le FC Lorient durant sa carrière.

Autre facteur important, le laps de temps beaucoup trop court imposé aux Bleus entre deux rencontres, eux qui n'ont disposé que de deux jours pleins pour préparer ce choc face au Japon. "Il n'y a pas de vraie mise en place, et quand tu joues trois matches en sept jours, il s'agit surtout de réaccumuler du jus. On a beaucoup utilisé la vidéo pour revenir à une compacité du bloc équipe. On laissait beaucoup trop d'espaces contre l'Afrique du Sud, les premiers écrans n'étaient pas assez précis et quand l'adversaire attaque, on se sent fragiles", a regretté le sélectionneur. Ce mercredi encore, la France pourra compter sur André-Pierre Gignac, meilleur buteur des Jeux avec 4 buts inscrits.