JO - La France Olympique qualifiée pour les quarts si…

Troisième de son groupe, la France peut encore se qualifier pour les quarts de finale des JO : voici les différents scenarii possibles.

Mercredi à 13h30 heure française, la France jouera son avenir dans le tournoi olympique de football. Avant son troisième et dernier match de la phase de groupes, face au Japon, le pays organisateur, Gignac et ses coéquipiers sont en ballottage défavorable : la France pointe à la troisième place avec trois points et une différence de buts négative de « - 2 ». Or, seuls les deux premiers seront qualifiés pour les quarts de finale.

Si les Bleus sont en mauvaise posture c'est parce qu'ils se sont inclinés lourdement contre le Mexique (4-1) avant de gagner sur le fil contre l'Afrique du Sud (4-3).

Dans le groupe de la France, le Japon en occupe la tête avec 6 points (+2) et le Mexique est en deuxième position avec 3 points et une différence de « + 2 ». En quatrième et dernière position, on trouve l'Afrique du Sud avec 0 points (-2).

L'article continue ci-dessous

Pour se qualifier, la France aura plusieurs possibilités :

- Une victoire par au moins deux buts d'écart : elle doublerait alors le Japon et n'aurait pas à se soucier du résultat d'Afrique du Sud-Mexique.

- Une victoire, peu importe le score, et un match nul de l'Afrique du Sud contre le Mexique.

- Un match nul cumulé à une victoire de l'Afrique du Sud contre le Mexique.

Le sélectionneur de la France Olympique, Sylvain Ripoll, ne veut d'ailleurs pas calculer même si un match nul pourrait qualifier les Bleus : « Il y a aussi la possibilité que le Mexique se fasse accrocher... Mais bien évidemment qu'on axe notre parcours sur une victoire contre le Japon, qui n'est pas un adversaire facile car il confirme ce qu'on pouvait penser de lui, avec une très grande qualité. »