Sur quelle chaine voir Maroc - Géorgie ?

Plusieurs sélections nationales concernées par le Mondial seront de sortie ce jeudi. C’est le cas notamment du Maroc. A Sharjah, aux Emirates Arabes Unis, la sélection de Walid Regragui va se mesurer à la Géorgie en amical. Un test intéressant pour les Lions de l’Atlas.

Les Marocains ont enregistré la semaine dernière la défection de leur ailier Amine Harit. Un gros coup dur, mais qu’il faut désormais digérer au plus vite. Le Marseillais a d’ailleurs été remplacé dans le groupe par le prometteur Anass Zaroury. Ce dernier va peut-être effectuer ses débuts internationaux ce jeudi, alors qu’il y a encore quelques jours on parlait de lui comme un futur espoir de la sélection belge.

الصورة الرسمية لبعثة المنتخب الوطني بقطر 🦁



📷 The official picture of our Team for the FIFA World Cup Qatar 2022 🤩#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/C89NreWmwM