SuperLeague : La Juve, le Barça et le Real continuent de bouder

Les trois clubs continuent de faire sécession et refusent de réintégrer l'Association des clubs européens. Ils veulent une SuperLeague !

Souvenez-vous : la SuperLeague, c'est cette fameuse compétition dont la durée de vie a été aussi courte que celle d'un éphémère.

SuperLeague : un projet mort-né

Lors de sa création, le 18 avril 2021, ses douze clubs fondateurs avaient décidé de quitter l'Association des clubs européens (ECA) afin de montrer qu'ils étaient déterminés à instaurer un nouvel ordre dans le football.

Mais devant l'indignation collective, neuf des douze clubs avaient fait immédiatement marche arrière et le projet avait été suspendu le 21 avril.

Ce lundi, l'AC Milan, l'Inter Milan, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham et l'Atlético de Madrid ont décidé d'enterrer définitivement la hache de guerre avec l'ECA.

Neuf clubs reviennent à l'ECA

C'est l'ECA qui en fait l'annonce dans un communiqué : « Après avoir reçu des demandes pour annuler leurs précédentes demandes de démission, le comité directeur de l'ECA a accepté que les clubs suivants conservent leur adhésion à l'ECA pour le cycle 2019-2023 : l'AC Milan, Arsenal, Chelsea, l'Atlético, l'Inter Milan, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Tottenham. »

Cette réintégration a été décidée après « un processus exhaustif de réengagement des clubs et une réévaluation de l'ECA. Le comité a pris en considération que les clubs considéraient que le projet de Super League n'était pas dans l'intérêt du monde du football et qu'ils ont publiquement communiqué sur leur décision d'abandonner complètement le projet. Cette décision du conseil d'administration de l'ECA marque la fin d'un épisode regrettable et tourmenté pour le football européen et s'aligne sur la volonté incessante de l'ECA de renforcer l'unité du football européen », a expliqué l'ECA.

Juve, Barça, Real : la rébellion se poursuit

Alors tout est bien qui finit bien ? Pas vraiment. Car il reste trois clubs réfractaires : la Juventus, le FC Barcelone et le Real Madrid qui croient encore à la création de la SuperLeague et refusent de revenir dans le giron de l'ECA et sont toujours en conflit avec l'UEFA.

« Nous essayons toujours d'entamer le dialogue avec l'UEFA. Nous ne nous excuserons pas d'avoir tenté d'organiser une compétition. Nous ne dirons pas désolé à l'UEFA de vouloir être les propriétaires de notre propre destin. Du moins pas tant que je suis le président du FC Barcelone », déclarait Joan Laporta en juin dernier.

L'UEFA, qui, en signe d'apaisement, avait pourtant annoncé la suspension des poursuites envers les trois clubs rebelles. Le feuilleton de la SuperLeague a encore de beaux jours devant lui…