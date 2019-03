"Super Mbappé" : PSG-Manchester United en version jeu vidéo 8 bits retrogaming

Avant le huitième de finale retour de Ligue des champions, Goal vous propose une version vidéoludique de l'affrontement entre le PSG et United.

Après son succès 2-0 lors du huitième de finale aller à Old Trafford, le PSG avance sereinement pour la manche retour ce mercredi en Ligue des champions face à un Manchester United diminué. Privé de Paul Pogba, de Nemanja Matic ou encore de Jesse Lingard, Ole Gunnar Solskjaer fait face à un véritable casse-tête.

L'occasion pour Kylian Mbappé de réaliser une nouvelle performance remarquée dans la plus grande des compétitions européennes. Goal vous propose une version jeu vidéo de cet affrontement à venir au Parc des Princes.

L'article continue ci-dessous

Pas de graphismes 3D révolutionnaires pour ce jeu intitulé "Super Mbappé" mais un style rétro digne des années 90 et des grandes heures de la Super Nintendo et de la Megadrive. Avec un aspect 8 bits, fidèle aux hits de l'époque tels que Sonic, Mario, Castlevania ou encotre Streets of Rage, la nostalgie s'invite à la table des fans de football et de jeux vidéo.

Avec en personnage principal @KMbappe, le PSG peut compter sur son jeune prodige pour affronter Manchester United en version 8 bits retrogaming. C'est "Super #Mbappé" pic.twitter.com/IktTvjAsEC — Goal France (@GoalFrance) 4 mars 2019

Si plusieurs personnages sont sélectionnables au départ, avec notamment Buffon et Neymar dans les choix possibles, la décision de prendre le jeune champion du monde français s'impose après son but lors de la manche aller, le 12 février dernier.

Bientôt une version jouable ? On vous tient au courant...