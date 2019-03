PSG : "Mbappé va devenir l'un des meilleurs joueurs de l'histoire" selon Neymar

Le Brésilien a fait l'éloge de son coéquipier du PSG, considérant qu'il avait tout pour devenir l'un des plus grands joueurs de tous les temps.

L'attaquant du PSG Kylian Mbappé est voué à devenir l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, selon Neymar. L'ancien monégasque a explosé depuis son arrivée dans la capitale en 2017, après s'être révélé sur la Côte d'Azur.

Le jeune attaquant de 20 ans a inscrit 50 buts toutes compétitions confondues avec Paris, après son doublé ce samedi contre Caen (2-1), qui a permis à son équipe de renverser la situation après avoir été menée. L'enfant de Bondy a déjà un palmarès fourni pour son âge avec une Coupe du monde, mais également deux titres de champions de France, une Coupe de France et une Coupe de la Ligue.

Neymar, actuellement au Brésil pour soigner sa blessure au métatarse, s'est montré particulièrement élogieux envers son coéquipier.

50 - Kylian Mbappe with Paris in all competitions:



76 games



50 goals



28 assists



Involved in a goal every 77 minutes



Impressive.#SMCPSG pic.twitter.com/KtqQVHs7vO — OptaJean (@OptaJean) March 2, 2019

"La relation que j'ai avec lui est la meilleure possible, aussi bien sur et en dehors du terrain", a déclaré le Brésilien à Globo. "Je l'appelle 'Golden Boy'. C'est un garçon pour lequel j'ai une affection très spéciale, qui va devenir l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football, et j'essaie de l'aider du mieux possible."

"Quelle que soit l'attitude qu'il a à l'entraînement ou en match je vais le voir et je parle avec lui, ou l'inverse. C'est comme s'il était un frère. Nous ne sommes pas jaloux l'un de l'autre. Quand il marque un but, il veut me donner une passe, quand je lui donne une passe, je veux qu'il marque aussi. Nous avons cette relation, la même que j'avais aussi avec Lionel Messi [à Barcelone] quand je me battais avec lui pour le Ballon d'Or."

Ces déclarations de Neymar sur Mbappé viennent à un moment où plusieurs rumeurs circulent concernant son avenir. Le Brésilien a déclaré que "personne ne connaît l'avenir", alors que l'intérêt du Real Madrid serait toujours tenace.

Dans le même temps, le PSG se prépare pour son huitième de finale retour de Ligue des champions contre Manchester United, après sa victoire du match aller à Old Trafford (2-0). Ensuite, les hommes de Thomas Tuchel se rendront à Dijon, en match en retard de la 18e journée de Ligue 1 (mardi 12 mars, 21h).

Neymar n'est pas le seul joueur à se montrer aussi élogieux sur Kylian Mbappé. Il y a quelques jours, l'ancien parisien Zlatan Ibrahimovic se déclarait déjà fan du jeune attaquant français.