Super Ligue - Le coup de gueule de Ceferin (UEFA) contre le Barça, le Real et la Juventus

Le président de l'UEFA en a remis une couche concernant les trois clubs encore présents dans le projet Super Ligue et les a dézingué.

La guerre continue entre l'UEFA et les clubs voulant fonder la Super Ligue. Alors que neuf des douze clubs se sont retirés du projet de la Super Ligue, trois clubs ne veulent pas renoncer et sont visiblement prêts à aller au bout de leur démarche en dépit des éventuelles sanctions à leur encontre. Le FC Barcelone, le Real Madrid et la Juventus résistent encore et toujours aux menaces de l'instance européenne de football.

La fracture est consommée entre ces trois clubs et l'UEFA qui semble prêt à mettre ses menaces à exécution en sanctionnant ces entités. Une procédure disciplinaire a été ouverte par l'UEFA à l'encontre de la Juventus, le Real Madrid et le FC Barcelone. Reste à savoir quelle en sera l'issue. En attendant, dans une interview accordée à The Telegraph, Aleksander Ceferin en a remis une couche à l'encontre des frondeurs.

"Avant, pendant de nombreuses années, c'était difficile parce qu'il y avait toujours une sorte de menace et maintenant il est clair que quiconque a du bon sens n'essaierait plus jamais cela. C'était dur, c'était stressant, pendant 48 heures, mais c'est bien que cela se soit produit. Même les gens les plus ignorants du monde comprennent que la Super League, c'est terminé", a déclaré le président de l'UEFA.

"Je crois qu'ils menacent également les neuf autres clubs"

L'article continue ci-dessous

"Écoutez, ce sont les sujets les plus étranges que j'ai jamais vus de ma vie. Ils sont partis avec un communiqué de presse "la Super League existe toujours, nous avons toujours une Super League". Deux jours plus tard, ils ont envoyé une demande pour jouer dans la Ligue des Champions. Donc ils sont en Super League et hors de la Ligue des champions, mais ils veulent être en Ligue des champions ? Ils ont dit que la Ligue des champions était terminée mais ils veulent encore y jouer ? Maintenant, ils menacent, ils envoient des lettres disant qu'ils vont nous poursuivre en justice. Ils ont manifestement trop d'argent", a ajouté Ceferin.

Le président de l'UEFA en a remis une couche en utilisant une pointe d'ironie : "Ils devraient investir dans le football féminin et le football des jeunes, Je crois qu'ils menacent également les neuf autres clubs. Est-ce une façon de revenir dans la famille, en menaçant ? Il y a eu un communiqué de presse, il y a quelques jours: "si la Super League n'a pas lieu, le football est fini", ou quelque chose comme ça. Quel délire !"

Enfin, Aleksander Ceferin a ouvertement regretté que les clubs frondeurs menacent les neuf qui ont eu le courage de se retirer du projet : "Tout ce que nous recevons, ce sont des lettres. Je ne les ai pas lues, mais notre division juridique dit qu'il y a des lettres menaçantes dans tous les sens. Quand je parle à 244 clubs de l'ECA (l'Association européenne des clubs), ils ne sont pas les plus populaires au monde. Ils poursuivent tout le monde, ils menacent tout le monde. Leur point de vue est le suivant: "Nous jouons notre compétition d'élite et nous faisons la charité à tout le monde". Personne ne veut de la charité".