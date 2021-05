Ligue des champions : la règle but à l'extérieur supprimée ?

L'UEFA décidera en juillet prochain de la conservation ou de la suppression de la règle du but à l'extérieur.

Alors que la Ligue des champions sera profondément transformée à partir de la saison 2024-2025 avec une phase de groupes comprenant 36 clubs (au lieu de 32), l'UEFA pourrait également mettre fin à la célèbre règle du but à l'extérieur.

Une règle introduite en 1965

C'est en effet ce que révèle le journal anglais The Times. La commission des compétitions de l'UEFA a soumis cette recommandation qui sera soumise à un vote lors du prochain comité exécutif de l'instance européenne, qui se déroulera le 9 juillet.

La règle du but à l'extérieur a été introduite en lors de la Coupe des coupes 1965-1966 avant d'être élargie à l'ensemble des compétitions européennes en 1969. Ce système de départage est utilisée lors des phases à élimination directe. Ainsi, si deux équipes sont à égalité au cumul des buts marqués dans un match aller-retour, la qualification (ou le titre s'il s'agit d'une finale en aller-retour) va à l'équipe ayant marqué le plus de buts à l'extérieur.

Cette règle fait l'objet d'un débat depuis de nombreuses années. En 2003, l'Inter Milan et l'AC Milan qui évoluent dans le même stade, à San Siro, s'étaient affrontés en demi-finale de la Ligue des champions. L'AC Milan avait reçu son voisin à l'aller pour un score de 0-0 avant de faire match nul 1-1 au retour et de se qualifier grâce à la règle du but marqué à l'extérieur.

Mourinho n'aime pas cette règle

En mars 2014, c'est José Mourinho qui avait manifesté son opposition à cette règle, surtout en cas d'une prolongation : « Le match retour est toujours un avantage pour l'équipe qui joue à l'extérieur, pas pour celle qui joue à domicile. Parce que, en cas de prolongation, les visiteurs ont trente minutes de plus pour marquer un but qui comptera double ! Donc c'est mieux de se déplacer au retour », avait-il déclaré avant le quart de finale retour de Ligue des champions entre Chelsea et le PSG. Cela n'avait pas empêché Chelsea de se qualifier grâce… au but à l'extérieur (défaite 3-1 au Parc et victoire 2-0 à Stamford Bridge).

Sepp Blatter, qui était à l'époque le président de la FIFA, partageait l'avis du Special One : « Cette règle favorise le club qui se déplace. En effet, si les deux équipes sont à égalité après le temps réglementaire, celle en déplacement bénéficie des trente minutes de la prolongation pour inscrire un but à l'importance capitale. Pourquoi ne pas faire comme en MLS ou en Ligue des champions de la CONCACAF où la règle du but à l'extérieur s'applique uniquement pendant les 90 minutes initiales ? »

L'UEFA a visiblement l'intention d'aller bien plus loin que les suggestions de Blatter et Mourinho en supprimant tout simplement cette règle. Et cela devrait engendrer une hausse des prolongations.