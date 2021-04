Super League - Tous les clubs anglais concernés quittent le projet

Après le retrait de Manchester City, les cinq autres clubs anglais concernés ont fait de même. Ils se désolidarisent donc du projet de Super League.

La colère collective aura eu raison du projet de Super League en l'espace de 48 heures. Annoncée en grande pompe dimanche soir, la création de cette nouvelle compétition européenne a été particulièrement mal perçue. Autant par les supporters des clubs concernés que par le reste des acteurs du football européen et international.

Face au mécontentement grandissant, Manchester City avait été le premier club à se retirer du projet. Mardi soir, l'ensemble des clubs anglais a fait de même. Ainsi, après l'équipe entraînée par Pep Guardiola, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham et Arsenal ont annoncé via des communiqués leur souhait de quitter le projet.



"Après vous avoir écouté vous les supporters et la communauté du football au sens large ces derniers jours, nous nous retirons de la Super League. Nous avons commis une erreur et nous nous en excusons", a par exemple écrit Arsenal, premier club à présenter ses excuses pour avoir été lié à un tel projet.

"Nous regrettons l'angoisse et le bouleversement causés"

Dans la foulée, Tottenham a fait de même. "Nous pouvons confirmer que nous avons officiellement entamé les procédures de retrait du groupe en développant des propositions pour une Super League. Nous regrettons l'angoisse et le bouleversement causés par la proposition de Super League", a expliqué le patron des Spurs, Daniel Levy.

De son côté, Liverpool a fait plus sobre. "Le Liverpool Football Club peut confirmer que son implication dans les plans proposés pour former une Super League a été interrompue", ont notamment écrit les Reds, dont les joueurs ont publiquement fait connaître leur mécontentement. L'effet boule de neige a donc été total, mardi soir.

En l'espace de quelques heures, La Super League a perdu la moitié de ses membres. Et d'autres pourraient suivre. En Espagne, l'Atlético de Madrid est en réflexion, tandis qu'en Italie, les deux clubs milanais songent eux aussi à faire marche arrière. Rappelons que dans la nuit de mardi à mercredi, le projet a été officiellement suspendu.