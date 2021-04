INFO GOAL – Kylian Mbappé cherche à acheter une maison à Madrid

L'attaquant du PSG, Kylian Mbappé, prospecte depuis quelque temps à Madrid pour y acheter une maison.

L'avenir de Kylian Mbappé est toujours flou. Le joueur est sous contrat avec le PSG jusqu'en 2022 mais il n'a pas encore prolongé son contrat et ce n'est un secret pour personne qu'il est la cible prioritaire du Real Madrid. Les relations entre les deux clubs sont excellentes et le Real Madrid ne veut pas entrer en conflit avec le club français au sujet du Champion du monde 2018, ce qui signifie que le choix personnel du joueur pèsera très lourd dans la balance.

Malgré la pression concernant son futur choix de carrière, Kylian Mbappé est très serein et il n'est pas pressé de faire connaître son choix afin de finir la saison actuelle de la meilleure des façons. Il faut dire que le PSG est encore en lice en Ligue des champions avec une demi-finale à jouer contre Manchester City et que le club parisien participe à la lutte acharnée pour le titre de champion de France face à Lille, Monaco et Lyon.

Des instructions pour trouver maison Madrid

Mais, comme GOAL l'a appris, Kylian Mbappé, qui parle pratiquement le castillan à la perfection, a chargé une personne de son entourage de lui trouver une maison à Madrid. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu'il va signer au Real Madrid l'été prochain. Kylian Mbappé est peut-être tout simplement en train d'investir dans l'immobilier.

A l'heure actuelle, le joueur lui-même ne sait pas encore où son avenir s'écrira. La seule chose que GOAL est en mesure de confirmer, c'est qu'il a donné des instructions à une personne pour trouver une maison dans la capitale espagnole.

Son avenir est toujours flou

Alors va-t-il rester au PSG ou rejoindre le Real Madrid ? Au moment d'écrire ses lignes, Kylian Mbappé n'a toujours pas renouvelé son contrat avec le PSG et le Real Madrid veut le recruter. L'attaquant du PSG reconnaît qu'il doit prendre le temps de la réflexion : « Je suis dans une période de réflexion mais si je prolonge au PSG, c'est pour m'inscrire dans la durée », avait-il précisé il y a quelques jours.

