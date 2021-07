Super League, le projet bientôt relancé

La Juventus, le FC Barcelone et le Real Madrid n’ont pas encore abandonné l’idée de créer la Super League.

On pensant le projet de la Super League européenne mort-né, il n’en est rien. Les trois clubs qui sont à l’origine de cette initiative et qui ont refusé de se retirer malgré les menaces persistantes de l’UEFA sont toujours déterminés à aller au bout de leurs idées. Quoi que cela leur en coute.

Le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus ont été confortés ce vendredi dans leur démarche par la décision d’un tribunal de Madrid de commerce. Celui-ci a statué en leur faveur et a même demandé à la justice européenne de déterminer si l'UEFA et la FIFA n’abusent pas de leur position dominante.

Les clubs dissidents promettent de dialoguer plus

Il n’en fallait pas plus aux clubs frondeurs pour bomber le torse et publier un communiqué dans lequel ils annoncent haut et fort qu’ils prévoient de remettre sur le tapis le plan susceptible de « sauver le football européen » de la faillite et que cette fois nul ne sera en mesure de contrarier leur desseins. Et cette fois, ils promettent de consulter les avis des différents acteurs du jeu.

Le communiqué :

« Le FC Barcelone, la Juventus et le Real Madrid CF se félicitent de la décision du tribunal d'aujourd'hui mettant en œuvre, avec effet immédiat, l'obligation de l'UEFA de dénouer les mesures prises contre tous les clubs fondateurs de la Super League européenne, y compris la clôture de la procédure disciplinaire contre les trois clubs soussignés et la suppression des sanctions et restrictions imposée aux neuf clubs fondateurs restants pour qu'ils évitent les mesures disciplinaires de l'UEFA.

La Cour soutient la demande faite par les promoteurs de la Super League européenne, rejette l'appel de l'UEFA et confirme son avertissement à l'UEFA que le non-respect de sa décision entraînera des amendes et une responsabilité pénale potentielle. L'affaire sera examinée par la Cour de justice européenne à Luxembourg, qui examinera la position monopolistique de l'UEFA sur le football européen.

Nous avons le devoir de répondre aux problèmes très graves auxquels le football est confronté : l'UEFA s'est imposée comme le seul régulateur, l'opérateur exclusif et le propriétaire unique des droits des compétitions européennes de football. Cette position monopolistique, en conflit d'intérêts, nuit au football et à son équilibre compétitif. Comme le montrent de nombreuses preuves, les contrôles financiers sont inadéquats et ils ont été mal appliqués. Les clubs participant à des compétitions européennes ont le droit de gérer leurs propres compétitions.

Nous sommes ravis qu'à l'avenir, nous ne soyons plus soumis aux menaces permanentes de l'UEFA. Notre objectif est de continuer à développer le projet de Super League de manière constructive et coopérative, en comptant toujours sur toutes les parties prenantes du football : supporters, joueurs, entraîneurs, clubs, ligues et associations nationales et internationales. Nous sommes conscients que certains éléments de notre proposition doivent être revus et, bien entendu, peuvent être améliorés par le dialogue et le consensus. Nous restons confiants dans la réussite d'un projet qui sera toujours conforme aux lois de l'Union européenne ».