Super League : Le Bayern s'oppose et condamne

Les dirigeants du Bayern Munich ont été très clairs concernant la Super League Européenne.

Le Bayern Munich, actuel détenteur de la Ligue des champions de l'UEFA, a publié la déclaration suivante au cours de la dernière heure :

"Le FC Bayern Munich prend une position fermée sur la Super League. Le président Herbert Hainer dit: «Nos membres et fans rejettent une Super League. C'est notre souhait en tant que FC Bayern et notre objectif que les clubs européens vivent cette merveilleuse et émouvante compétition de la Ligue des champions et la développent avec l'UEFA. Le FC Bayern dit non à la Super League. "

Le président du conseil d'administration Karl-Heinz Rummenigge confirme: «Au nom du conseil d'administration, je peux déclarer expressément que le FC Bayern ne participe pas à la Super League. Le FC Bayern est solidaire de la Bundesliga. C'était et c'est toujours un grand plaisir pour nous de pouvoir jouer en tant que représentant allemand en Ligue des champions. Nous nous souvenons tous encore avec tendresse de notre victoire en Ligue des champions à Lisbonne en 2020, un moment si heureux n'est jamais oublié. Pour le FC Bayern, la Ligue des champions est la meilleure compétition de clubs au monde. "

Dimanche, 12 équipes au total dont six d'Angleterre, trois d'Espagne et trois d'Italie ont confirmé qu'elles étaient prêtes à rejoindre la nouvelle compétition qui a été conçue pour rivaliser avec l'actuelle Ligue des champions.

Outre les 12 clubs déjà confirmés pour la Super League, la compétition devrait ajouter trois équipes supplémentaires pour atteindre un groupe permanent de 15 équipes, avec cinq autres clubs autorisés à se qualifier chaque année pour la compétition.

Le nouveau format verra 36 équipes participer dans un format de championnat unique pour remplacer la phase de groupes. Chaque équipe disputera un total de 10 matchs à domicile et à l'extérieur, les huit premiers se qualifiant automatiquement pour les huitièmes de finale et ceux terminant entre le neuvième et le 24e disputeront des barrages sous la forme d'un match aller-retour pour décider des huit autres clubs accédant à la phase à élimination directe qui se jouera sous la même forme que la C1 actuelle.