Super Bowl 2025 : Les artistes et chansons les plus attendus pour le Halftime Show

Qui rejoindra Kendrick Lamar au Halftime Show du Super Bowl 2025 ? Les fans ont tranché et les résultats sont pour le moins surprenants !

Le Super Bowl n'est pas seulement un rendez-vous pour les amateurs de football, c'est aussi l'événement musical de l'année. En 2025, c'est Kendrick Lamar qui enflammera la scène du Halftime Show. Mais la grande question reste : quels artistes viendront partager cette scène mythique avec lui ? Un sondage mené par VegasInsider.com auprès de plus de 3000 fans révèle des résultats inattendus. Eminem, Beyoncé ou encore Taylor Swift ? Découvrez les artistes et chansons les plus attendus pour ce show qui s’annonce déjà mémorable.

Super Bowl 2025 : Qui rejoindra Kendrick Lamar pour le Halftime Show ?

Alors que le Super Bowl 2025 approche à grands pas, les fans de football et de musique attendent avec impatience le Halftime Show. Cette année, c'est Kendrick Lamar qui aura l'honneur de performer, mais qui l'accompagnera sur scène ? Un sondage réalisé par VegasInsider.com auprès de plus de 3000 fans révèle les artistes et chansons les plus attendus.

Les artistes les plus attendus pour le Halftime Show

Sans grande surprise, Eminem arrive en tête des artistes les plus réclamés avec 20,37% des votes, suivi de près par Beyoncé (12,71%) et Taylor Swift (12,31%). Voici le top 10 complet :

Classement Artiste % des votes 1 Eminem 20,37% 2 Beyoncé 12,71% 3 Taylor Swift 12,31% 4 Dr. Dre 11,58% 5 Lil Wayne 10,42% 6 Drake 9,92% 7 Rihanna 9,88% 8 2Chainz 8,59% 9 ASAP Rocky 7,45% 10 U2 6,92%

Les chansons les plus réclamées pour le show

Du côté des chansons, c'est "Bit*h, Don't Kill My Vibe" qui domine avec 12,25% des préférences, suivie de près par "Not Like Us" et "All The Stars". Voici le classement complet :

Classement Chanson % des votes 1 "Bit*h, Don't Kill My Vibe" 12,25% 2 "Not Like Us" 12,08% 3 "All The Stars" (feat. SZA) 9,45% 4 "HUMBLE." 7,39% 5 "Bad Blood" (Taylor Swift feat. Kendrick Lamar) 6,49% 6 "30 for 30" (SZA feat. Kendrick Lamar) 5,49% 7 "Alright" 5,12% 8 "Die Hard" (feat. Blxst & Amanda Reifer) 4,96% 9 "DNA." 4,73% 10 "Euphoria" 4,56%

Les préférences des fans par État

Selon le sondage, Eminem est l'artiste le plus réclamé dans 34 États, tandis que "Bit*h, Don't Kill My Vibe" est la chanson la plus populaire dans 21 États. À noter que les fans des Kansas City Chiefs préfèrent voir Taylor Swift sur scène, tandis que ceux des Philadelphia Eagles plébiscitent Eminem.

Pour voir les résultats complets du sondage, y compris des cartes interactives et les détails par État, consultez VegasInsider.com.