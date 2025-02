Super Bowl 2025 : Date, heure, chaînes TV, streaming en France et artistes du Halftime Show

Tout savoir sur le Super Bowl 2025 : date, heure, diffusion TV en France, streaming, Halftime Show et les stars sur scène !

Le grand rendez-vous du football américain est enfin fixé ! Les Philadelphia Eagles et les Kansas City Chiefs se retrouveront pour un choc électrisant lors du Super Bowl LIX, à la Nouvelle-Orléans. Après leur défaite en 2022, les Eagles, renforcés par l’arrivée de Saquon Barkley, chercheront à prendre leur revanche. De leur côté, Patrick Mahomes et les Chiefs viseront un troisième titre consécutif, un exploit historique.

Getty Images

Date et heure du Super Bowl 2025

Date Dimanche 9 février 2025 Heure du coup d’envoi 00h30 (heure de Paris) Stade Caesars Superdome Ville La Nouvelle-Orléans, Louisiane Chaîne TV M6, beIN Sports, DAZN Streaming Plateforme M6+, Molotov, beIN Sports Connect, NFL Game Pass (DAZN)

Le Super Bowl LIX opposant les Kansas City Chiefs aux Philadelphia Eagles se tiendra au Caesars Superdome à la Nouvelle-Orléans, avec un coup d'envoi prévu à 00h30 (heure de Paris).

Où regarder le Super Bowl en France ?

En France, le match sera diffusé en clair sur M6 et la plateforme Molotov, avec les commentaires de Vincent Couëffé et Richard Tardits. Pour une expérience plus immersive, beIN Sports proposera une couverture dès 23h, animée par Rémi Reverchon et son équipe d’experts, dont Benjamin Bernard et Nikola Karabatic.

DAZN proposera également le match via son NFL Game Pass pour seulement 0,99€, offrant la diffusion originale de Fox Sports avec les célèbres publicités américaines et les commentaires de Kevin Burkhardt et Tom Brady.

Comment voir le Super Bowl en streaming gratuit ?

Si vous souhaitez regarder le match sans dépenser un centime, M6+ permet de suivre le Super Bowl en streaming gratuit pour tous les résidents français. Pour les abonnés à beIN Sports, la plateforme beIN Sports Connect diffuse également l’événement en direct.

Enfin, pour une expérience plus internationale, DAZN offre une période d’essai à moins d’un euro via le NFL Game Pass.

Qui se produira lors du concert de la mi-temps ?

Le Halftime Show promet une prestation exceptionnelle avec le rappeur Kendrick Lamar, accompagné de SZA. Kendrick, lauréat de 22 Grammy Awards, pourrait bien surprendre le public avec des titres emblématiques comme Not Like Us. Des artistes comme Jon Batiste, Trombone Shorty et Lauren Daigle seront également de la partie pour les hymnes pré-match.

Publicités et moments insolites du Super Bowl

Outre le spectacle sportif, le Super Bowl est célèbre pour ses publicités à plusieurs millions de dollars. Cette année, on retrouvera notamment une campagne de MSC Cruises avec Drew Barrymore et Orlando Bloom, pour la promotion d’un nouveau navire.

Getty Images

La présence de Taylor Swift ?

Avec Travis Kelce sur le terrain pour les Chiefs, la présence de Taylor Swift en tribunes est presque garantie. De quoi ajouter une dose supplémentaire de glamour et d’attention à cet événement déjà spectaculaire.