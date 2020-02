Suarez croit en un retour de Neymar au Barça

Luis Suarez pense que Neymar retrouvera tôt ou tard son ancien club du FC Barcelone.

Neymar a été proche l’été dernier d’effectuer son come-back à Barcelone. Cela ne s’est finalement pas fait, en raison du véto mis par le PSG. Est-ce une simple partie remise pour l’international brésilien ?

En Catalogne, on continue en tous cas à espérer, mais aussi croire à son retour. Luis Suarez, l’une des stars blaugrana, reste convaincu que les retrouvailles vont finir par se concrétiser. « Il n’y a pas de mots pour décrire Ney…que cela soit l’homme ou le footballeur. On entendra parler de lui jusqu’à ce qu’il réussisse à revenir. Là il est concentré sur la Ligue des Champions avec Paris. On verra en fin de saison », a confié El Pistolero à la RAC 1.

Les déclarations du buteur uruguayen interviennent à un moment où son ancien coéquipier est pourtant engagé dans un bras de fer avec ses ex responsables barcelonais. D’après la presse espagnole, il leur réclame de nouveau de l’argent. Une somme de 6,5M€.

Pour rappel, le contrat de Neymar avec Paris court jusqu’en 2022. Pour l’instant, il n’y a eu aucune offre concrète pour une prolongation. Mais un nouveau bail serait dans les tuyaux de la direction.