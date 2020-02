Luis Suarez veut continuer son parcours au Barça

L’attaquant uruguayen Luis Suarez vient d’exprimer son désir d’étirer son parcours avec le FC Barcelone.

Non, « El Pistolero » n’a pas l’intention de quitter le l’été prochain. Alors qu’on lui prêtait des envies d’ailleurs, le prolifique avant-centre uruguayen a affirmé que sa volonté est de continuer avec l’équipe catalane.

Suarez est lié à l’équipe catalane jusqu’en 2021, et il espère même pouvoir parapher un nouveau contrat avec les champions d’ . « Je suis heureux ici et ma famille aussi, a-t-il déclaré dans un entretien à la radio RAC1. Je suis là où j'ai toujours voulu être et je me sens utile. Maintenant, la décision doit venir du club, ils connaissent ma position. Je veux continuer, mais cela ne dépend pas de moi. »

Suarez se voit rester jusqu’en 2022

L’ex-buteur de a révélé qu’il existait une clause dans son bail actuel avec le Barça qui favoriserait une suite à son aventure du côté du Camp Nou. « Si je joue 60 % des matchs pour lesquels je suis disponible, je prolonge automatiquement », a-t-il indiqué.

Pour rappel, Suarez a rejoint le FC Barcelone en 2013. En sept ans avec cette équipe, il a toujours été un titulaire indiscutable. Il a marqué 210 buts en 302 matches, même si total va en decrescendo depuis 2016. Actuellement, il est stoppé jusqu’au mois d’avril en raison d’une blessure à un genou.