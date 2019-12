Stuttgart, le Paris FC réagit à l'affaire Silas Wamangituka

Le club parisien est revenu les accusations à l'encontre de son ancien attaquant, Silas Wamangituka, qui jouerait sous une fausse identité.

Le journal L'Equipe a lâché une bombe ce vendredi. Selon le quotidien français, Silas Wamangituka, l'ancien attaquant congolais du Paris FC, auteur de 11 buts en la saison passée, transféré l'été dernier à , pensionnaire de deuxième division allemande, pour 8 millions d'euros, utiliserait un faux nom. Silas Wamangituka serait aussi connu sous le nom de Silas Mvumpa Katompa dans son pays d'origine la .

De multiples témoignages ont été recueilli et notamment celui du sélectionneur de la RD , Christian Nsengi-Biembe, qui ne l'a toujours pas retenu : "J'aimerais bien le prendre, mais je ne peux pas. Il y a un problème administratif, un problème de passeport". En réaction à l'article de L'Equipe concernant la fausse identité de Silas Wamangituka, le s'est senti obligé de remettre les choses au clair. Le 18ème de a tenu à préciser certains points dans un communiqué officiel ce vendredi matin.

L'article continue ci-dessous

"En juin 2018, le Paris FC a recruté Silas Wamangituka, qui évoluait déjà en , à l’Olympique d’Alès en Cévennes. Ce club avait alors édité une licence et sollicité tous les papiers officiels. Lors de son arrivée au Paris FC, le club a effectué un travail de contrôle en vérifiant notamment son passeport et son titre de séjour délivré par l’administration française qui montrent que nous avons collecté, comme pour tous les joueurs étrangers, les documents nécessaires à la rédaction de son contrat", a écrit le club de Ligue 2.

"En août 2019, Silas Wamangituka s’est engagé avec le VfB Stuttgart. Après deux contrôles administratifs effectués en France par deux clubs différents, le club allemand a également effectué les contrôles administratifs nécessaires permettant au joueur d’évoluer en championnat sans aucune difficulté. Le Paris FC confirme avoir été contacté par le Football Club MK, club congolais qui aurait accueilli Silas Wamangituka durant sa formation, mais n’a, à aucun moment, versé de l’argent à ce club. Le Paris FC affirme n’avoir rien à se reprocher sur ce dossier et n’est aucunement lié à cette affaire", a conclu le Paris FC.

Si l'affaire fait beaucoup parler et que tout ne semble pas bien clair dans ce dossier, une chose est sûre, pour ce qui est du terrain, Silas Wamangituka en est à quatre buts marqués et une passe décisive délivré depuis son arrivée à Stuttgart et est donc aux portes de la sélection nationale de la RD Congo, à en croire les propos du sélectionneur qui aurait déjà aimé l'appeler dans sa liste de convoqués.