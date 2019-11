Strasbourg-OL (1-2), l’OL fait le boulot et se rapproche du podium

L’OL est allé l’emporter à la Meinau face à Strasbourg, se relançant idéalement après son accroc en Ligue des Champions.

L’Olympique Lyonnais de Rudi Garcia a bien réagi ce samedi, trois jours après son déplacement raté à Saint-Petersbourg en C1 . Opposés à à l’extérieur, les Rhodaniens ont été dos au mur d’entrée, mais ils ont su se rebiffer et aller chercher un succès très important. Celui qui les replace à deux points du podium (4e). Cette saison, ils n'ont encore jamais été dans une aussi bonne position.

Cornet dans tous les bons coups

Youssouf Fofana a ouvert le score pour les Alsaciens vers la 22e minute, et on croyait alors les Rhodaniens encore groggy par leur contre-performance face au Zénit. Mais, et contrairement à ce qui avait été le cas en , ils ne sont pas désagrégés à la suite de cette entame à l’envers. Ils ont poussé et à cinq minutes de la pause, Maxwell Cornet a remis les pendules à l’heure. Alors que Memphis Depay brillait toujours par son absence, l’Ivoirien a répondu aux attentes d’une puissante frappe à l’entrée de la surface.

3 - Maxwel Cornet a été buteur et passeur décisif lors d’un même match de pour la 3e fois en 2019, plus que tout autre joueur de . Surprise. #RCSAOL pic.twitter.com/oJ89cCWMij — OptaJean (@OptaJean) November 30, 2019

A 1-1, l’OL a fait le plus dans cette partie. Mais, les visiteurs ne s’en sont pas contentés. En seconde période, ils sont repartis de plus belle dans le but d’aller chercher la victoire. Et, à force de pousser, ils sont parvenus à leurs fins. A un quart d’heure du terme, Jeff Reine-Adelaïde a donné l’avantage aux siens en reprenant victorieusement de la tête un centre de…Cornet. Ça faisait 2-1 et les Lyonnais ont ensuite parfaitement géré leur avance, maintenant le Racing loin de leur surface. Victorieux pour la 4e fois en 5 matches, les hommes de Rudi Garcia ont quasiment effacé leur début de saison raté, effectué sous Sylvinho. Une belle dynamique qu'ils gagneraient à prolonger d'ici la trêve hivernale. Et la transposer aussi sur la scène continentale.