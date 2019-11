Zenit-Lyon (2-0), l’OL grille son joker

Alors qu’ils avaient l’occasion d’assurer leur qualification pour les 8es, les Gones sont tombés en Russie. Ils sont désormais 3e de leur poule.

On les croyait remis sur les bons rails avec le succès convaincant récolté lors de la précédente journée aux dépens de (2-1). Mais, les Rhodaniens n’ont pas su enchainer et ont concédé ce mercredi un fâcheux revers sur la pelouse du Zenit, leur principal concurrent pour la qualification. Ils ne sont plus maitres de leur destin en vue d’un passage en 8e, car même un succès lors de l’ultime rendez-vous contre Leipzig pourrait ne pas suffire.

L’équipe de Rudi Garcia a perdu à Saint-Petersbourg, et à dire vrai c’était un revers mérité. Durant les 90 minutes de jeu, elle n’a pas montré grand-chose pour espérer signer un résultat positif. Mis à part cinq bonnes minutes au milieu de la première période qui ont débouché sur une frappe de Bertrand Traoré (20e) et un csc raté de justesse (24e), les visiteurs se sont montrés timorés, incapables de se hisser à la hauteur du rendez-vous.

L'article continue ci-dessous

Marcelo dans tous les mauvais coups

Sans Depay ni Aouar, l’attaque a partagé. Et derrière ce ne fut pas mieux malgré la présence de cinq défenseurs. Gênés par la puissance physique du géant Dzyuba, la percussion d’Azmoun et l’audace de Kuzyaev, les Lyonnais ont été sérieusement bousculés. Et celui qui symbolise le mieux ces tourments c’est Marcelo. Le défenseur brésilien a été impliqué sur les deux buts adverses. Sur le premier, consécutif à un corner, il est coupable d’un marquage lâche sur le buteur Dzyuba, même si la réalisation aurait pu être invalidée pour une poussette sur Marçal (42e). Et, sur le second, il commet une déviation malencontreuse sur un tir d’Ozdoev de 20 mètres et qui prend Anthony Lopes à contre-pied (84e).

Des erreurs que l’OL n’a donc jamais su rattraper. Malgré la défaite, les Gones sont encore en course pour la qualification, mais c’est à se demander s’il n’est pas mieux de se concentrer sur les autres compétitions car ils n’ont guère le profil d’une équipe appartenant au Top 16 européen. Même si par le passé, cette formation a souvent étalé sa capacité à réagir, rien n’augure une issue favorable dans deux semaines au Groupama Stadium. Au final, la seule petite satisfaction de la soirée pour aura été l’entrée en jeu de Rayan Cherki, devenu à l’occasion le troisième plus jeune joueur à disputer un match de Ligue des Champions.