Strasbourg – Lens : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Ce vendredi, le RC Strasbourg accueille le RC Lens dans le cadre de la septième journée de Ligue 1. Les dernières news ici.

Sortis tous les deux d’une victoire en championnat respectivement contre Metz (0-1) et Toulouse (2-1), Strasbourg et Lens se donnent rendez-vous en match d’ouverture de la septième journée de Ligue 1, ce vendredi 29 septembre 2023. Un match déséquilibré sur papier vu le positionnement des deux équipes.

Lens veut quitter les barrages pour prévenir Arsenal

Malgré une présaison compliquée, le Racing Club de Strasbourg s’en sort pas mal en championnat de France. Les hommes encadrés par Patrick Vieira sont en confiance en ce début de saison en Ligue 1, même si tout n’est pas rose. Avant d’affronter les Lensois, les Alsaciens sont sixièmes au classement avec 10 points acquis en 6 journées. Le club sort d’une victoire (0-1) contre FC Metz lors de la précédente journée.

De son côté, Alors qu’il connaît un début de saison compliqué, le RC Lens semble retrouver ses marques lors de la semaine écoulée. En effet, les Lensois ont réussi à arracher un match nul (1-1) à Séville lors de la première journée de Ligue des Champions. Aussi, les protégés de Franck Haise ont mis la main sur leur première victoire de la saison en battant Toulouse (2-1) dans le cadre de la sixième journée. Les Sang et Or, qui se relèvent progressivement, devront confirmer face à Strasbourg avant la réception d’Arsenal, mardi. Lens est actuellement 16e de Ligue 1 avec 4 points au compteur.

Horaire et lieu du match

Strasbourg – Lens

7e journée de Ligue 1

Lieu : Stade de la Meinau Strasbourg

A 21h française

Les équipes probables du Strasbourg – Lens

Strasbourg: Sels - Senaya, Nyamsi, Perrin, Delaine - Doukouré, Deminguet - Angelo, Gameiro, Diarra - Emegha.

Lens: Samba - Gradit, Danso, Medina - Frankowski Samed, Diouf, Machado - Sotoca, Wahi, Thomasson.

Sur quelle chaine suivre le match Strasbourg – Lens

La rencontre entre Strasbourg et Lens sera à suivre ce vendredi 29 septembre 2023 à partir de 21h sur Prime Video. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, Pass my Ligue 1.