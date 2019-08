Stoichkov défavorable à la signature de Neymar au Barça

L'ancien attaquant légendaire du Barça pense que le retour de Neymar au sein du club catalan serait une très mauvaise idée.

Les responsables de Blaugrana ont redoublé d’efforts ces derniers jours pour signer de nouveau la star brésilienne du . Un groupe de dirigeants a été envoyé en France pour entamer les pourparlers en vue d'un transfert. Barca espère désormais qu'un accord pourra être trouvé malgré les investissements déjà considérables investis cet été avec les achats d'Antoine Griezmann et de Frenkie de Jong.

Il se dit que Josep Maria Bartomeu, le président barcelonais, va personnellement mener les prochaines discussions avec le clan parisien, et qu'il est déterminé à ramener "Ney" dans son ancienne maison.

A lire aussi - Le PSG est-il trop exigeant pour Neymar ?

Cette idée n'enchante pas tout le monde parmi les anciens du club. Pour Hristo Stoichkov, une telle acquisition ferait même plus de mal que de bien et que le champion olympique ne pourra plus avoir le même impact que lors de son premier séjour en Catalogne. Dans un entretien à Univision, il a déclaré : "Barcelone n'a pas besoin de Neymar. Il n'a pas sa place car il y a déjà des joueurs importants. Il y a [Ousmane] Dembele, Griezmann, [Luis] Suarez et [Lionel] Messi. Où va-t-il jouer? Il serait une bombe dans le vestiaire. "

Stoichkov, qui a connu deux passages différents et avec des fortunes diverses au Barca, a ajouté: "Pour ma part, je ne veux pas qu'il revienne. Bien sûr, il y a un groupe de joueurs qui veulent qu'il revienne et demande au président de faire un effort, mais le Barca ne dépensera pas un seul euro dans cette opération car ils n'ont pas d'argent pour payer le PSG."

L'article continue ci-dessous

Barcelone cherchait à explorer une multitude de possibilités pour rendre ce come-back possible, intégrant notamment les joueurs de son effectif dans l'offre, dans le cadre d'un montage. Ivan Rakitic et Philippe Coutinho ont été évoqués en tant que transfuges potentiels, permettant au PSG de bénéficier d'une touche de créativité susceptible de pallier ne serait-ce qu'un peu le départ du génie brésilien. Mais Stoichkov estime que l'approche adoptée est très mauvaise.

Le Bulgare a enchéri: «Des joueurs proposés au PSG? C'est irrespectueux. Par exemple, Rakitic est un excellent travailleur, un garçon très humble qui n'a jamais baissé la garde et qui a toujours défendu les intérêts de Barcelone. Coutinho? Il a coûté beaucoup d’argent, mais il a beaucoup de football en lui et je le défends. Heureusement, aucun joueur de Barcelone ne partira."