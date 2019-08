Une réunion PSG - Barça pour Neymar prévue ce mardi ?

Un rendez-vous serait programmé ce mardi entre les dirigeants du Barça et du PSG au sujet de Neymar d’après un média espagnol.

Le dénouement du cas Neymar serait-il proche ? Si l’on en croit les dernières informations émanant de l’ , il est possible que oui. Il y aurait eu un rapprochement entre le PSG et le Barça et une réunion serait même programmée ce mardi pour essayer de trouver un accord susceptible de satisfaire les différentes parties.

À lire aussi : Feuilleton Neymar : ce qu'en pensent les joueurs du PSG, du Barça et du Real Madrid

C’est la première fois depuis que les velléités de départ de Neymar ont été révélées au grand jour qu’une rencontre en face à face est censée se tenir entre les représentants blaugrana et parisiens. C’est la radio RAC-1 qui en a révélé l’existence, indiquant que le Barça va en profiter pour lancer « une ultime offensive » dans le but de récupérer son ancien joueur.

Pour rappel, en fin de semaine dernière, Leonardo, le directeur sportif parisien, avait reconnu que les discussions sont en cours pour la star de l’équipe, mais sans communiquer le nom du prétendant. Il a aussi affirmé qu’il n’y a encore rien eu de concret et que les conditions pour un transfert, fixées par le club, étaient encore loin d’être remplies.

L'article continue ci-dessous

Le Barça ne peut plus rester passif

Barcelone rêve de pouvoir récupérer son ancienne vedette et les joueurs de l’équipe catalane ont tous reconnu vouer encore une grande estime envers leur ancien coéquipier. Toutefois, le géant espagnol se heurte aux contraintes financières que requiert ce genre d’opération. Malgré son prestige, le Barça ne dispose pas des 200M€ demandés par Paris pour le deal. Et c’est pourquoi on a essayé d’imaginer plusieurs montages susceptibles de faire céder la direction parisienne, notamment celle qui impliquerait un départ de Philippe Coutinho dans la direction opposée.

Dans ce jeu de poker menteur, Barcelone a longtemps joué la montre. Or, le fait que le Real Madrid se soit aussi manifesté et de manière plus prononcée aurait conduit Josep Maria Batomeu et ses disciples à s’activer. À présent, ces derniers mesurent le double risque qu’il y aurait de manquer à la fois leur coup et aussi voir leur cible s’engager avec l’ennemi juré. C’est pourquoi ils ont pris les devants et invité ainsi les responsables franciliens à un entretien de visu avec l’espoir de pouvoir s’entendre, ou au moins s’assurer une sérieuse option sur « Ney » à trois semaines de la clôture du mercato.