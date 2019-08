Mercato - Le PSG est-il trop exigeant pour Neymar ?

Le club champion de France ne cède pas d’un iota dans sa position concernant les conditions de départ de Neymar. À tort ou à raison ?

La fin du mercato estival approche et Neymar se trouve toujours à Paris, lié à l’équipe championne de . La direction du club francilien est certes disposée à le laisser partir, mais elle ne le fera que si elle y trouve son compte. Or, les prétentions affichées demeurent très élevées et les premières discussions officielles avec les courtisans du Brésilien n’ont pas vraiment fait évoluer la donne.

Quand ils ont mis Neymar sur le marché, au début de l’été et juste après que le joueur ait exprimé son envie de partir, les responsables franciliens, et à leur tête Leonardo, ont clairement fait savoir qu’ils n’entendent pas brader leur joyau. S’ils le cèdent c’est uniquement pour un montant supérieur à celui qu’ils avaient payé en 2017 pour faire venir l’international auriverde de Catalogne (220M€). Et pas d’une poignée de millions seulement. 300M€, c’est le prix qu’ils avaient fixé.

Le #PSG demanderait au minimum 100M💶➕deux joueurs à forte valeur en échange de #Neymar. Paris est-il trop gourmand sur le dossier de sa star brésilienne ? 🤔 Dites-nous tout ! ✍️🏽 — Goal France 🇫🇷 (@GoalFrance) August 15, 2019

Beaucoup de choses se sont passées depuis comme l’intérêt officiellement manifesté par le Barça ou encore l’approche du Real. Il y a aussi la mise à l’écart (d’un commun accord entre les différentes paties) de Neymar de l’équipe, ainsi que la réaction virulente du Parc à l’encontre de son ancienne idole. Des péripéties qui auraient pu influer sur la position des dirigeants. Mais, il n’en est rien.

Les clubs espagnols jouent-ils la montre ?

Le seul point sur lequel Paris s'est résolu à transiger, c’est sur la nature du deal. Désormais, ils sont prêts à accepter des montages qui incluent une somme d’argent et des joueurs de l’équipe opposée. Dans le cas échéant, cela pourrait donc être le Real et le Barça. Néanmoins, les exigences demeurent très élevées et cela explique pourquoi il n’y a pas encore eu d’accord trouvé.

D’après les révélations faites par le quotidien L’Equipe, le PSG demande 100M€ au moins, plus les services de deux éléments à forte valeur marchande. Malgré leur puissance et leur prestige, les deux ténors espagnols en sont sérieusement refroidis. À moins que cette passivité de leur part ne soit voulue pour faire baisser encore le prix, sachant que le temps joue en leur faveur.

Alors, selon vous, Paris se montre-t-il trop gourmand sur ce dossier ? Leonardo doit-il lâcher du lest et se résoudre à ne pas obtenir une satisfaction complète lors du deal ? Dites-nous tout !

Le PSG a-t-il placé la barre trop haut pour un départ de Neymar ?