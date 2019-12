Steven Gerrard prolonge avec les Glasgow Rangers

Steven Gerrard, 39 ans, a prolongé de deux saisons son contrat avec les Glasgow Rangers, vendredi

Les Rangers sont dans la course au titre, où le voisin du Celtic ne compte que deux points d'avance (40-38) après quinze journées.

Les joueurs de Gerrard se sont aussi qualifiés comme la saison dernière pour les seizièmes de finale de l'Europa League en terminant deuxièmes de la Poule G derrière Porto.

"Je suis ravi de prolonger l'aventure avec ce fantastique club. Le n'ai pas hésité une seule seconde, quand ils me l'ont proposé. Je remercie la direction de me faire confiance, et les fans, pour leur formidable soutien...", a dit Gerrard.

Le staff de Gerrard (Gary McAllister, Michael Beale, Tom Culshaw, Colin Stewart, Jordan Milsom, Mark Waller, Scott Mason et Graeme Stevenson) a également paraphé un nouveau contrat.