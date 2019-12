OFFICIEL - Klopp prolonge jusqu'en 2024 avec Liverpool

L'entraîneur allemand a annoncé sur le compte twitter du club anglais sa prolongation de contrat jusqu'en juin 2024.

L'histoire d'amour entre Jürgen Klopp et va, selon toute vraisemblance, durer encore quelques années. Lié aux Reds jusqu'en juin 2022, l'entraîneur allemand a prolongé son bail avec le champion d'Europe en titre jusqu'en juin 2024. Le club et l'ancien entraîneur du ont confirmé la nouvelle ce vendredi midi sur le compte Twitter des Reds dans une vidéo où Jürgen Klopp justifie sa décision.

"Pour moi, il s'agit d'une déclaration d'intention, qui s'appuie sur ma connaissance de ce que nous avons accompli dans notre association jusqu'à présent et de ce qu'il nous reste à accomplir. Quand je vois le développement du club et le travail en collaboration qui se poursuit, j'ai l'impression que ma contribution ne peut que croître. Les gens voient ce qui se passe sur le terrain comme une mesure de nos progrès et bien que ce soit la meilleure mesure, ce n'est pas la seule mesure", a expliqué l'entraîneur de Liverpool.

"J'ai vu l'engagement des propriétaires sur tous les aspects et fonctions du club auxquels vous pouvez penser. Lorsque Liverpool m'a appelé à l'automne 2015, j'ai senti que nous étions parfaits l'un pour l'autre; maintenant je sens que j'ai sous-estimé cela. Ce n'est qu'avec la conviction que la collaboration reste totalement complémentaire des deux côtés que je suis en mesure de prendre cet engagement jusqu'en juin 2024", a ajouté l'Allemand.

"Si je ne le faisais pas, je ne signerais pas à nouveau. Ce club est un si bon endroit, je ne pouvais pas envisager de partir. Je dois également souligner le rôle de notre directeur sportif, Michael Edwards, dans cette aventure jusqu'à présent. Son apport et sa collaboration ont été tout aussi importants que celle des autres personnes pour nous mettre en position de concourir pour les meilleurs titres chaque année. Pour quiconque dans le football qui aspire à concourir dans un environnement où chaque élément de l'organisation est à son meilleur - du soutien des supporters à la vision des propriétaires - il ne peut y avoir de meilleur endroit que celui-ci", a conclu Jürgen Klopp.

Arrivé en 2015 à la tête de Liverpool, Jürgen Klopp a transfiguré les Reds. Le club de la Mersey était à l'époque en difficulté et l'Allemand a réussi à les remettre sur les devants de la scène. Depuis son arrivée, Jürgen Klopp a remporté la , la Supercoupe d'Europe, terminé vice-champion d' et d'Europe, mais est surtout en tête du championnat cette saison et pourrait apporter aux Reds leur premier titre depuis 1990.