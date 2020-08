Steve Mandanda : "L’OM, ça ne s’explique pas, ça se vit..."

Le gardien marseillais, qui a prolongé son contrat de quatre ans mercredi, n'a pas caché son amour pour le club phocéen via une publication Instagram.

C'était dans l'air du temps depuis quelques jours, c'est désormais officiel. Mercredi, Steve Mandanda a prolongé son contrat avec l'Olympique de Marseille. En fin de contrat à l'été 2020, le portier de 35 ans va donc entrer un peu plus dans la légende de l' et a décidé de s'inscrire dans la durée tout comme son coéquipier, Dimitri Payet. Le gardien de l'équipe de restera donc chez les Phocéens jusqu'à l'âge de 39 ans, s'il va jusqu'au bout de son nouveau contrat.

"L’OM est bien plus qu’un club pour moi, c’est l’histoire d’une vie"

Sur le réseau social Instagram, l'international français a publié un joli message ce jeudi, en réaction à cette prolongation. "13 ans et un jour plus tard après avoir disputé mon premier match sous les couleurs de l’OM, je prolonge cette aventure jusqu’en 2024. Ce n’est un secret pour personne, l’OM est bien plus qu’un club pour moi, c’est l’histoire d’une vie. 13 saisons passées ici... Je vous laisse imaginer à quel point cela fait partie intégrante de ma vie", a d'abord écrit celui qui a été appelé par Didier Deschamps.

"L’OM, ça ne s’explique pas, ça se vit... Cette prolongation est une fierté, une évidence, mais surtout un gage de confiance de la part de mon club, du président, et de mon coach André Villas-Boas. Malgré́ un contexte sanitaire difficile, j’ai hâte de retrouver le chemin de la compétition et mes supporters marseillais. Une belle saison nous attend", a ensuite assuré le capitaine de l'OM. Modèle de régularité et de professionnalisme, Steve Mandanda a toujours fait l'unanimité dans la cité phocéenne.