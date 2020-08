OFFICIEL - Steve Mandanda prolonge à l'OM

Le capitaine de l'Olympique de Marseille a prolongé son contrat avec le club phocéen jusqu'en 2024.

C'était dans l'air du temps depuis quelques jours, c'est désormais officiel : Steve Mandanda a prolongé son contrat avec l' . En fin de contrat à l'été 2020, le portier de 35 ans va donc entrer un peu plus dans la légende de l'Olympique de Marseille et a décidé de s'inscrire dans la durée tout comme son coéquipier, Dimitri Payet. Le gardien de l'équipe de restera donc chez les Phocéens jusqu'à l'âge de 39 ans s'il va jusq'au bout de son contrat.

L'Olympique de Marseille a confirmé la nouvelle ce mercredi en fin d'après-midi dans un communiqué publié sur le site de l'Olympique de Marseille. Rien n'a filtré concernant une éventuelle augmentation ou baisse de salaire du capitaine de l'OM, ni même concernant une éventuelle reconversion de Steve Mandanda au club, comme cela a été le cas pour Dimitri Payet.

"25 août 2007, Steve Mandanda dispute à son premier match sous les couleurs de l’OM. 26 août 2020, 13 ans et un jour plus tard, l’emblématique gardien de but prolonge son contrat avec le club olympien pour trois saisons supplémentaires, jusqu’en 2024. Steve Mandanda est véritablement entré dans la légende de l’Olympique de Marseille, il est le joueur qui a le plus porté la tunique blanche. Avec 549 apparitions, il devance largement Roger Scotti, milieu de terrain de l’OM entre 1942 et 1958 qui compte 454 matchs", a indiqué l'OM dans son communiqué ce mercredi.

"C’est donc un joueur de légende qui vient de prolonger son contrat jusqu’en 2024. Arrivé durant l’été 2007 en prêt en provenance du Havre, le natif de Kinshasa n’a que 22 ans et 3 saisons avec le HAC en L2 dans les gants. Il est propulsé titulaire après la blessure de Cédric Carrasso en août 2007 pour prendre place dans les buts marseillais… Pour ne plus jamais les lâcher, à quelques (rares) exceptions près !", a ajouté le club phocéen.

Titulaire à l'OM depuis la blessure de Cédric Carrasso, Steve Mandanda va entamer sa treizième saison dans la peau du portier numéro 1 avec le club phocéen. Et s'il continue sur la lancée de sa dernière saison, le gardien français a encore de beaux jours devant lui dans les buts de l'Olympique de Marseille.