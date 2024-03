Sterling avec Benzema ? Le gros démenti

Raheem Sterling aurait refusé de rejoindre l'Arabie Saoudite pour l'argent, car il veut séduire les supporters de Chelsea.

Après une piètre performance lors de la victoire 4-2 en quart de finale de la FA Cup contre Leicester City à Stamford Bridge, dimanche, Sterling a été hué par ses propres supporters. Depuis son transfert de Manchester City en 2022 pour 47,5 millions de livres, le joueur anglais n'a pas encore convaincu les fans de ses qualités, mais il est déterminé à essayer de les persuader. Selon The Standard, Sterling est prêt à rejeter l'intérêt de clubs d'Arabie saoudite cet été et reste concentré sur la conquête de trophées importants avec Chelsea.

Dimanche, la vedette des Blues s'est excusé auprès des supporters de Chelsea pour sa performance contre Leicester : "Je m'excuse pour le penalty manqué. Je reviendrai 10 fois plus fort pour aider l'équipe à gagner et continuer à me battre pour le badge chaque jour".

Sterling s'excuse envers les supporters

Le contrat de l'ancien ailier de Manchester City à Stamford Bridge court jusqu'en 2027. Il gagne un salaire d'environ 300 000 £ par semaine et Chelsea est susceptible d'imposer un prix élevé à l'ailier en cas d'offre cet été, ce qui rendrait un départ difficile.

L'équipe du joueur de 29 ans retrouvera son ancienne formation, Manchester City, en demi-finale de la FA Cup et jouera probablement contre les hommes de Pep Guardiola le 20 avril. L'ailier disposera de deux semaines libres pour s'entraîner avec l'équipe de Mauricio Pochettino, puisqu'il n'a pas été appelé en équipe d'Angleterre.