Stéphanie Frappart : "J'ai fait une bonne entrée en matière"

Ce dimanche, l'arbitre du match entre Amiens et Strasbourg se nommait Stéphanie Frappart, devenue la première femme arbitre de l'histoire de Ligue 1.

Ce dimanche, l' , à quatre points de la zone rouge, recevait le Racing Club de à la Licorne. Et au sortir de cette réception des hommes de Thierry Laurey, ceux de Christophe Pélissier ne sont pas vraiment plus avancés, puisque leur avance est restée inchangée, grâce au point du match nul obtenu non sans lutter face à des visiteurs pourtant supérieurs et plus inspirés. Un match nul sur un score nul et vierge, qui ne fait pas vraiment les affaires des locaux.

Finalement, si rien ou presque n'a marqué les esprits en terme de jeu, c'était du côté de l'arbitre de la rencontre qu'est venu l'intérêt de ce match. Et pour cause, Stéphanie Frappart est tout simplement devenue la première femme à arbitrer un match de . Non sans une certaine réussite qui plus est.

"Un match comme un autre, je l'ai préparé aussi bien que les autres"

"J'ai été très bien accueillie par les dirigeants, les joueurs, le club, c'était un bon match de foot. Je connaissais certains joueurs de la L2 ou de National, je n'étais pas trop perdue et j'avais bien préparé le match avec mon équipe", s'est félicitée la principale intéressée ce dimanche, dans des propos rapportés par L'Equipe.

👩☝️ Stéphanie Frappart est entrée dans l'histoire en devenant la première femme arbitre centrale d'une rencontre de @Ligue1Conforama 👏 ➡ https://t.co/9LZ8oKRyAA pic.twitter.com/z9szC477ZY — Conforama (@Ligue1Conforama) 28 avril 2019​

"J'étais attendue, j'ai montré que j'avais les compétences et les capacités pour être là ce soir. C'est une bonne première pour moi. J'ai fait une bonne entrée en matière, les joueurs ont bien accepté mon arbitrage, l'essentiel était là aujourd'hui. Je me suis mis dans ma bulle, j'ai préparé physiquement, techniquement, comme d'habitude, je n'ai rien changé. Cela a beaucoup fait parler, en dehors du foot aussi, mais pour moi, c'était un match comme un autre, je l'ai préparé aussi bien que les autres".

Interrogée sur la potentialité que les joueurs puissent être plus virulents avec une femme qu'avec un homme, Stéphanie Frappart a ensuite estimé que la contestation ne pouvait exister qu'en cas de mauvaises décisions. "Quand on siffle juste, la contestation n'existe pas. J'ai essayé d'être un acteur du jeu, de laisser jouer aussi, de prendre mes responsabilités. Je vais regarder mon match comme à chaque fois, l'analyser et on discutera (avec ses dirigeants) dans la semaine. Il y a toujours des choses à améliorer", a ensuite terminé celle qui est entrée dans l'histoire du championnat de ce dimanche, au terme d'un match qui, lui, ne peut pas en dire autant.