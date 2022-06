Stéphan, Lloris et les réactions après France - Danemark (1-2)

Bien que peinés par le dénouement de la soirée, les Bleus ont cherché à dédramatiser leur accroc contre le Danemark.

Alors qu’ils étaient sur une belle lancée, les Bleus se sont fait surprendre par le Danemark, vendredi soir au Stade de France. Lors de ce premier match de Ligue des Nations, ils ont perdu sur le score 2-1 alors qu’ils avaient l’avantage à la marque. Un scénario rageant, de même que la fin d’une série positive. Lors de la dissection, le coach (suppléant) et les joueurs ont refusé cependant de s’alarmer, parlant d’un revers contraignant mais pas inquiétant.

Hugo Lloris (gardien de l’équipe de France sur M6) : "Il n'y a jamais de bons moments pour connaître la défaite. Il faut que ça nous serve, on va continuer à travailler, le chemin est encore long avant la Coupe du monde, également avec cette nouvelle compétition qui démarre. Il y a un match lundi (en Croatie), il va falloir aller chercher les points là-bas. Ce n'est jamais bon de commencer par une défaite. On est tombé face à une très bonne équipe, bien organisée. On peut avoir des regrets : à 1-0, on a quelques occasions pour en mettre un deuxième. Quand on ne peut pas gagner, il faut savoir ne pas perdre. À la fin, on était tellement voués à l'attaque qu'il y avait des risques, ils ont su en profiter", a analysé le capitaine des Bleus.

Guy Stéphan (entraineur adjoint de l’équipe de France sur M6) : "On savait que l'équipe danoise était une bonne équipe, très structurée. Sans chercher d'excuse, on arrive dans une fin de saison où les joueurs ont beaucoup joué, je n'ai rien à leur reprocher", a entamé le technicien. Il a ensuite continué sur la même lignée : "On a besoin de fraîcheur pour s'exprimer et on ne l'a pas eue aujourd'hui (vendredi, ndlr). Il y a un mauvais alignement, ça laisse la latitude pour trouver la profondeur. Ce sont des axes de travail".