Stats - Ligue des champions - L'Ajax et le PSG leaders du jeu court

L'Observatoire du football du CIES et InStat ont comparé la longueur moyenne des passes réalisées par les 32 participants à la Ligue des champions.

Reprise de la oblige, la Lettre hebdomadaire de l’Observatoire du football du Centre International d’Étude du Sport (CIES) se penche cette semaine sur la longueur moyenne des passes réalisées par les clubs qualifiés pour la phase de groupes 2019-2020.

Avec son partenaire InStat, le centre d’étude indépendant basé à Neuchâtel, en , a classé les 32 participants en se basant sur leurs matchs de championnat disputés entre le 1er et le 13 septembre 2019.

Il ressort de cette analyse que près de quatre mètres séparent en moyenne les passes effectuées par l' Amsterdam (15,96 mètres), club qui joue le plus court, de celles des joueurs du Slavia Prague, qui pratiquent le jeu le plus long.

Derrière le club néerlandais -premier adversaire du LOSC dans le groupe H ce mardi (coup d'envoi à 21 heures)- on retrouve le (16,17 mètres) et le (16,56 mètres). Un trio de tête logique, avec trois clubs qui privilégient la possession du ballon, surtout dans leur championnat domestique.

Les Reds font confiance à leurs passes longues

Mais posséder n'est pas gagner et , vainqueur de la Ligue des champions 2019, fait d'ailleurs partie des clubs qui proposent les passes les plus longues, caractéristiques d'un jeu plus direct.

Il s'agit toutefois d'une rareté selon le CIES, qui note qu'"à l’exception de Liverpool (19,82 mètres, +24% par rapport à Ajax) et de l' (19,05), tous les récents finalistes ou demi-finalistes de la compétition font partie des clubs réalisant des passes d’une longueur moyenne inférieure à 18 mètres".

La "Coupe aux grandes oreilles" sourirait donc aux clubs les plus audacieux dans le jeu.

Où se situent et dans ce classement ? Les deux autres clubs français qualifiés pour la phase de poules de la C1 "ont un jeu relativement long par rapport à la plupart des clubs les plus ambitieux : 18,27 mètres pour l’OL et 19,15 mètres pour le LOSC", relève le CIES.

"En termes de nombre de passes réussies par match, les valeurs varient entre 371 pour le et 735 pour le ", conclut l’Observatoire du football.

La 1ère journée de la phase de groupes, mardi et mercredi soir, dira si le nombre et la longueur des passes ont davantage d'incidence que les schémas tactiques, l'animation offensive et le talent individuel, sur le résultat final des rencontres...

CIES / InStat : classement des 32 clubs qualifiés pour la phase de groupes de la Ligue des champions en fonction de la longueur moyenne de leurs passes en championnat