Benjamin Pavard dans le Top 10 des meilleurs joueurs des grands championnats selon le CIES

Le très sérieux cabinet d’études CIES a classé l’international français Benjamin Pavard à la 7e position des meilleurs joueurs des grands championnats

Quel est le meilleur joueur français dans le Top 5 européen ? Kylian Mbappé ? Antoine Griezmann ? Karim Benzema ? À en croire le CIES, le très réputé site d’Observatoire du football, ce n’est aucun des trois. Cette distinction honorifique revient à Benjamin Pavard, l’arrière latéral du et de la sélection tricolore.

Honorifique, mais qui se base aussi sur des données concrètes et qui sont en rapport avec les prestations récentes des joueurs dans les différents championnats majeurs. Pavard a hérité d’une note de 90,3, et cela lui permet de se positionner au 7e rang, ex-aequo avec des joueurs tels que Virgil Van Dijk, Toni Kroos ou encore Timo Werner.

L'article continue ci-dessous

Il n’y a pas d’explication détaillée sur la manière dont le calcul est effectué mais le CIES précise avoir conçu "une approche unique pour évaluer les joueurs match par match en tenant compte de la production sur le terrain et de l'efficacité au niveau individuel et collectif (méthodologie). En utilisant les données d’OptaPro, les valeurs présentées se rapportent aux moyennes des matches disputés au niveau des cinq grands championnats sur quatre périodes différentes : la semaine précédente, le mois précédent, les trois derniers mois et les six précédents mois."

Un joueur du FC dans le Top 20

La tête de ce classement est occupée par l’attaquant du Bayern, Robert Lewandowski. Avec une marque de 96.7, il devance le Citizen Kevin De Bruyne, mais aussi un certain Joan Jordan du (94). A la 5e place, on retrouve Sadio Mané (93), qui devance l’Argentin de West-Ham, Manuel Lanzini.

Pour trouver la trace d’un joueur de dans ce classement, il faut descendre à la 11e place avec Marco Verratti. Et le deuxième français derrière Pavard est… Nicolas Pallois. L’arrière central du FC Nantes est 18e au classement avec une note de 89.