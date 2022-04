STATS : le PSG marque l'histoire, Marco Verratti aussi

Voici les stats à retenir après le match nul entre le PSG et le RC Lens (1-1) :



● Paris est sacré champion de France pour la 10e fois et égale St Etienne comme club le plus titré de l’histoire du championnat, devant l’OM (9). Il a fêté son sacre le plus tardif depuis 2014/15 (à la 37e journée).

● Le milieu de Paris, Marco Verratti, est devenu le seul joueur de Ligue 1 à avoir remporté 8 titres de champion (2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2022).

● Le coach de Paris, Mauricio Pochettino est seulement le 2e entraîneur argentin à remporter le titre de champion de Ligue 1 sur un banc, après Luis Carniglia avec Nice, en 1955/56.

● Paris est invaincu lors de ses 20 derniers matches à domicile en Ligue 1 (18 victoires, 2 nuls), meilleure série en cours. C’est l’une des 2 seules équipes invaincues à domicile dans le Top 5 européen en 2021/22, avec Liverpool.

Neymar, enfin régulier

● Lens est invaincu lors de ses 3 déplacements en Ligue 1 l’ayant opposé au top 3 actuel du championnat (1-1 v Paris, 3-2 v Marseille, 1-1 v Rennes).

● Lionel Messi a marqué 2 de ses 4 buts en Ligue 1 depuis l’extérieur de la surface. L’attaquant de Paris a inscrit 89 réalisations de cette distance dans le Top 5 européen, soit au moins 27 de plus que tout autre joueur depuis qu’Opta analyse les données complètes en 2006/07 (Cristiano Ronaldo à 62 sur la période).

● L’attaquant de Paris, Neymar, a été décisif lors de 4 matches consécutifs en Ligue 1 (6 buts, 2 assists), sa plus longue série depuis décembre 2019-février 2020 (8).

Mbappé, actif mais frustré...

● Corentin Jean a marqué seulement son 2e but en Ligue 1 avec Lens (en 38 matches), après celui inscrit le 11 avril 2021 contre Lorient.

L'article continue ci-dessous

● L’attaquant de Paris Kylian Mbappé a tenté 7 tirs ce soir face à Lens (2 cadrés), soit son plus haut total sans marquer lors d’un match de Ligue 1, avec le 26 janvier 2020 (à Lille).

● Le défenseur de Lens Kévin Danso a récolté son 2e carton rouge en Ligue 1, après celui pris le 22 septembre 2021 face à Strasbourg.