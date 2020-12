STAT - Bruno Fernandes, Portugais le plus prolifique en Premier League depuis CR7

Bruno Fernandes est devenu le premier joueur portugais à marquer 10 buts ou plus en une seule campagne de Premier League depuis Cristiano Ronaldo.

Bruno Fernandes est devenu le premier joueur portugais à marquer 10 buts en une saison de depuis Cristiano Ronaldo en 2008-09, mais cela n'a pas été suffisant pour permettre à Manchester United d'aller gagner à Leicester City (2-2). Auteur du second but des Mancuniens au King Power Stadium, l'ancien du pensait qu'il avait offert les trois points aux visiteurs en profitant d'une passe décisive d'Edinson Cavani. C'était sans compter sur l'égalisation de Leicester.

Toutefois, ce but fait de lui le premier joueur portugais à marquer 10 buts ou plus en une seule campagne dans le Championnat d' depuis l'ancienne star de United, Cristiano Ronaldo. En 2008-09, l'actuel buteur de la Turin, aussi passé par le durant sa riche carrière, avait marqué 18 fois.

"J'ai une bonne équipe autour de moi et ils m'ont aidé depuis le début"

Régulièrement décisif, Bruno Fernandes a participé directement à plus de la moitié des buts de United en Premier League depuis ses débuts (31/60), marquant 18 buts au total et délivrant 13 passes décisives. Sous le feu des projecteurs, il a surtout tenu à féliciter ses coéquipiers qui le mettent dans les meilleures dispositions.

"J'aime ça, j'ai une bonne équipe autour de moi et ils m'ont aidé depuis le début. Ils me donnent confiance et, quand vous avez ce soutien derrière vous, vous vous sentez mieux. Nous cherchons à gagner des matchs. Si vous vous concentrez sur d'autres équipes, vous ne vous concentrez pas sur ce que vous pouvez faire", a-t-il confié à BBC Sport.



Cependent, United, qui cherchait à égaler le record de et de de 11 victoires consécutives en Premier League à l'extérieur, a été rattrapé pour la deuxième fois à la 85e minute. Un but d'abord accordé à Jamie Vardy, mais finalement officiellement attribué au malheureux Axel Tuanzebe.