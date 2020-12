Manchester United - Rashford sur les traces de Ronaldo et Rooney

Ce samedi, Rashford est devenu le troisième plus jeune joueur à marquer 50 buts en Premier League pour Manchester United, derrière Ronaldo et Rooney.

Chaque année, le traditionnel Boxing Day offre aux amoureux de football de magnifiques émotions. Disputées en pleine période de fêtes, les rencontres, rapprochées, favorisent le spectacle et les nombreux rebondissements. Cette année, le Boxing Day s'est ouvert par une alléchante affiche opposant Leicester à .

Au King Power Stadium, les deux formations, qui restaient chacune sur un succès lors de la journée précédente se sont quittées sur un match nul (2-2). Un match terminé sur un score de parité notamment marqué par une ouverture du score signée Marcus Rashford, lequel intègre grâce à ce but un cercle très fermé en .

Rashford seulement devancé par Rooney et Ronaldo

En effet, Marcus Rashford est tout simplement devenu le troisième plus jeune joueur à marquer 50 buts en pour Manchester United. L'Anglais a inscrit son sixième but en championnat de la saison. À 23 ans et 56 jours, il est seulement devancé par Wayne Rooney (22 ans et 157 jours) et Cristiano Ronaldo (22 ans 341 jours).

Autant dire que le joueur formé au club marche sur les traces de deux légendes du club. Bien entendu, l'international anglais a encore du chemin à faire pour égaler le total de buts marqués de ses prédécesseurs. Et pour cause, Wayne Rooney a marqué 183 buts en Premier League pour United, tandis que Ronaldo en compte lui 84.

Le Portugais peut donc être doublé dans les prochaines saisons, d'autant que Marcus Rashford, très attaché à Manchester United, a tout pour s'inscrire sur la durée chez les Red Devils. Plus tôt dans la semaine, Ole Gunnar Solskjaer, son entraîneur, a déclaré qu'il pensait qu'il pourrait devenir une légende de United.

"Marcus est assez talentueux et suffisamment ancré et suffisamment motivé pour être une légende dans ce club. Je dois dire que ses statistiques montrent déjà sa contribution. Dans et autour du vestiaire également, c'est un garçon de Man Utd", avait confié le technicien face aux médias, sous le charme de son leader d'attaque.