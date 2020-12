Messi révèle ses deux entraineurs préférés

Lionel Messi vient de divulguer l’identité des deux coaches qui l’ont le plus marqué durant sa carrière.

Messi va se livrer dimanche soir, à partir de 21h25, dans l'émission de Jordi Évole de la Sexta. La star argentine expliquera comment il a vécu ces premiers mois à Barcelone, après avoir tenté de quitter le Camp Nou cet été, ce qu'il ressent aujourd'hui et quels sont ses projets futurs. Avant que le programme ne soit diffusé, certains passages de l'interview ont déjà fuité cependant.

L'international argentin s’est notamment prononcé sur les meilleurs coaches qu'il ait jamais eus. "Pep a quelque chose de spécial, il vous fait voir les choses d'une certaine manière: comment il a préparé les matchs, défensivement, comment attaquer ... il vous dit exactement comment se déroule le match, comment vous deviez attaquer pour gagner. J'ai été chanceux de passer beaucoup de temps avec Guardiola et Luis Enrique, les deux meilleurs. Les avoir si souvent et si rapidement m'a beaucoup fait évoluer dans le football et dans la sagesse tactique qu'ils m'ont inculquée".

Guardiola a dirigé Messi de la saison 08-09 au 11-12, et au niveau des titres collectifs, Barcelone a remporté 14 trophées durant cette période. Sur le plan personnel, il a remporté trois Ballon d'Or, deux Souliers d’Or et deux titres de Pichichis. Luis Enrique, pour sa part, est restée une année de moins du côté du Camp Nou, de 14-15 à 16-17. Au cours de ces années, les Catalans ont remporté 9 titres. Pendant cette intervalle, avec l'entraîneur asturien, la Pulga a remporté un Ballon d'Or, un Soulier d'Or et un Pichichi.

Le capitaine des Blaugrana a par ailleurs admis que ces derniers mois ont été difficiles pour lui. "Aujourd'hui, je vais bien. C'est vrai que j'ai passé un très mauvais moment l'été. Ça venait d'avant. Ce qui s'est passé avant l'été, à cause de la fin de la saison, du burofax et tout ça ... Puis je l'ai traîné un peu au début de saison, mais aujourd'hui je vais bien. J'ai envie de me battre sérieusement pour tout ce qui m'attend. Je suis excité. Je sais que l'institution traverse une période difficile, au niveau du club et de l'équipe, et tout ce qui entoure Barcelone est difficile mais j'ai hâte d'y être", a-t-il déclaré.

Messi aurait d’autres plans que le PSG pour son futur

Son avenir reste une grande inconnue, mais son destin pourrait pointer vers les États-Unis comme Évole l'a souligné il y a quelques jours. "Quand la crise couvait au Barça, nous lui avons demandé l’interview. Avec discrétion et humilité, il nous a dit qu’il n’était personne pour parler de ce qui se passait, mais nous avons accepté de parler plus tard. Son agent m’a appelé après les défaites contre Cadix et la Juve. Et c'est là que je suis allé. Il m'a parlé de projets futurs très précis. Il m'a dit comment il voulait finir et cela m'a surpris", a déclaré le journaliste, lequel a souligné il y a quelques jours que Messi pouvait orienter son destin vers , en particulier vers l’Inter Miami. "Mettez la télé dimanche: et vous saurez", a-t-il commenté. Ceux qui espéraient le voir rebondir au PSG vont être déçus.

Sur le plan personnel, l'attaquant du Barça a avoué qu'il aimerait passer inaperçu: «Je suis privilégié à cause de tout ce que j'ai eu à vivre, mais il y a des moments où j'aimerais être anonyme. J'aimerais pouvoir profiter d'aller au marché, au cinéma ou dans un restaurant, surtout quand je suis avec mes enfants. "