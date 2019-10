Stade Rennais, Raphinha ne voulait pas quitter le Sporting

L'ailier brésilien peine à justifier l'investissement placé en lui par Rennes. Il a expliqué qu'il voulait rester au Sporting cet été.

Acheté pour la somme de 21 millions d'euros au Sporting par le dans les dernières heures du mercato estival, Raphinha est un joueur méconnu en . En pleine période d'adaptation, l'ailier brésilien a pour le moment du mal à convaincre avec des prestations en dents de scie. Qui plus est, Raphinha qui avait débuté la saison en trombe avec le Sporting en marquant deux buts en quatre matches, n'a toujours pas marqué ni même délivré une passe décisive avec le club breton.

Dans une interview accordée à ABola, Raphinha a confessé qu'il n'avait pas forcément envie de quitter le Sporting cet été : "J’étais heureux au Sporting, je n’avais pas de raison de vouloir partir. Dans ma tête, je devais faire une saison de plus pour m’affirmer, réussir de meilleures statistiques. Mais ce qui est arrivé fait partie du football. Le transfert a été bon pour le Sporting, bon pour moi. Je suis aussi très heureux maintenant à Rennes".

"J'essaye de ne pas me préoccuper des chiffres, je préfère laisser ça à mes parents et à mes agents. Mon unique préoccupation est d'entrer sur le terrain, de prendre du plaisir et de jouer au football. Je sais ce que je dois faire (...) J'aurais pu faire une saison encore meilleure au Sporting, vu que j'étais déjà plus adapté, mais je pense que j'ai donné tout ce que j'ai pu et que je pouvais donner. Je me suis donné au maximum pour le Sporting, je ne regrette rien. Mais le football est comme cela, à une certaine heure vous êtes d'un côté, et à une autre heure vous êtes de l'autre côté", a ajouté le Brésilien.

Raphinha est revenu sur son passage au Sporting en rendant hommage au club portugais : "Moi, quand j’ai été recruté par le Sporting, j’ai dit que j’arrivais pour remporter des titres. J’ai tout fait pour que ça arrive, comme tous mes partenaires. Évidemment, j’aurais aimé remporter la , mais ce n’est pas arrivé. Heureusement, j’ai pu gagner les deux premiers titres de ma carrière avec le Sporting, ce que je n’oublierai jamais. Je garderai toujours ça en moi".

L'ailier brésilien du Stade Rennais a tout de même avoué que les joueurs sont considérés "comme des marchandises". Visiblement, l'attaquant de 22 ans s'est vu légèrement forcer la main de la part de son club afin de partir, le Sporting ayant besoin de liquidités, durant le marché des transferts cet été. "Heureux à Rennes", Raphinha va désormais devoir démontrer tout son talent comme il l'a fait au afin de rentrer dans le coeur des supporters.